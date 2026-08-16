ระทึก! กลางอุทยานประวัติศาสต ต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับนักท่องเที่ยวสเปน เจ็บ 4 ราย

พระนครศรีอยุธยา - ระทึกกลางอุทยานประวัติศาสตต้นไม้ใหญ่หักโค่นกลางวัดมงคลบพิตร ทับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปน เจ็บ 4 ราย กู้ภัยเร่งช่วยเหลือส่งโรงพยาบาล ผู้ว่าฯลงพื้นที่ติดตามอาการ สั่งตรวจความแข็งแรงต้นไม้ใหญ่ในโบราณสถานทั่วจังหวัด ป้องกันเกิดเหตุซ้ำ
วันนี้ (16 ส.ค.) พนักงานสอบสวน สภ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมาทับนักท่องเที่ยว มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ภายในวัดมงคลบพิตร บริเวณข้างกำแพงพระศรีสรรเพชญ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิพุทไธศวรรย์ และรถกู้ชีพโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ในที่เกิดเหตุพบต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นลงมา พร้อมกิ่งไม้ทับร่างนักท่องเที่ยวจำนวน 4 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 3 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งเคลียร์กิ่งไม้และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ ก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผู้บาดเจ็บหญิงทั้ง 3 ราย มีอาการบาดเจ็บระดับปานกลาง เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ส่วนผู้บาดเจ็บชาย 1 ราย ทีมแพทย์กู้ชีพเข้าช่วยเหลือ พบได้รับบาดเจ็บซี่โครงด้านขวาหัก และขาซ้ายหัก 2 ท่อน ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นนักท่องเที่ยวชาวสเปน เดินทางมาเป็นครอบครัวและคณะประมาณ 15-20 คน เพื่อเที่ยวชมโบราณสถาน ระหว่างเดินผ่านบริเวณดังกล่าว จู่ ๆ ต้นไม้ขนาดใหญ่ได้หักโค่นลงมาอย่างฉับพลัน ทำให้มีสมาชิกในคณะถูกต้นไม้และกิ่งไม้ทับจนได้รับบาดเจ็บ 4 ราย
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณเกิดเหตุ พบว่าต้นไม้ดังกล่าวเป็น “ต้นนกยูง” ขนาดใหญ่ โดยบริเวณโคนต้นมีลักษณะเป็นโพรงและพบร่องรอยการหักอย่างชัดเจน เบื้องต้นคาดว่าอาจมีอายุมานานและเกิดการผุหรือเป็นโพรงบริเวณโคน จนไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ก่อนหักโค่นลงมา อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัด
นายกิติศักดิ์ มาทอง เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งเหตุว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับ จึงรีบเดินทางเข้าช่วยเหลือ เมื่อมาถึงพบกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปนนอนอยู่กับพื้น โดยมีต้นไม้และกิ่งไม้ทับอยู่ เจ้าหน้าที่จึงช่วยกันตัดและเคลียร์กิ่งไม้ออกจากตัวผู้บาดเจ็บ ก่อนนำส่งโรงพยาบาล
ภายหลังเกิดเหตุ พนักงานสอบสวนและตำรวจท่องเที่ยวเดินทางเข้าตรวจสอบ พร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่เดินทางมาด้วยอย่างใกล้ชิด
เบื้องต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่ไม่มีฝนตกและไม่มีลมแรง เจ้าหน้าที่จึงคาดว่าอาจเป็นการหักโค่นจากสภาพของต้นไม้เอง อย่างไรก็ตาม ได้เร่งตรวจสอบพื้นที่และต้นไม้โดยรอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
ต่อมา นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางไปติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมเปิดเผยว่า ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นคณะนักท่องเที่ยวชาวสเปนที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย โดยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง และขณะนี้อยู่ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์แล้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประสานตำรวจท่องเที่ยวเข้าดูแลและอำนวยความสะดวกแก่คณะนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับโรงพยาบาลให้ดูแลรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่พร้อมทั้ง ได้สั่งการให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด นำทีม “รุกขกร” ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลและตรวจสอบต้นไม้ใหญ่ ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความแข็งแรงของต้นไม้ภายในโบราณสถานทั่วจังหวัด โดยเฉพาะต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในบริเวณเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ระบุว่าเป็นเหตุเฉพาะจุดและเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ไม่ได้หมายความว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งหมดไม่ปลอดภัย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบและเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเยือนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้อย่างมั่นใจ