โค้งสุดท้ายชิงนายกอบจ.กาฬสินธุ์เดือด! “ไข่มุก” ชูนโยบายเชื่อมรัฐบาล ชน “กำนันหิต” ลงพื้นที่เดินเท้าขอคะแนนชาวภูไท

กาฬสินธุ์-โค้งสุดท้ายสู้เดือด “ยศนันท์” นำทัพพลพรรคเพื่อไทย บุกปราศรัยหาเสียงช่วย “ไข่มุก” นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครนายกอบจ. หมายเลข 1 ชูพรรคเพื่อไทยพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับอบจ.กาฬสินธุ์ ด้าน “กำนันหิต” เดินเท้าลุยหาเสียงที่อ.เขาวง พบพี่น้องชาวภูไท มั่นใจประชาชนให้โอกาส เลือกเป็นนายก.อบจ.กาฬสินธุ์คนใหม่
วันนี้ ( 16 ส.ค.) ที่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ ศ.ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ, ดร.ขันติยา สวัสดิผล สส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย, นายศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ โฆษกพรรคเพื่อไทย
พร้อมด้วยนายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 1, นายพลากร พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 2, นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 4 และนายชนะวุธ อุทโธ สส.กาฬสินธุ์ เขต 6 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่ปราศรัยหาเสียงช่วย “ไข่มุก” นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล” หมายเลข 1 อดีต นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ ที่ลาออกก่อนหมดวาวระเพื่อลงเลือกตั้งสมัคร นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ ชูเป็นคนพรรคเพื่อไทยหาเสียง มีประชาชนมารับฟังการปราศรัยกว่า 5,000 คน
บรรยากาศการปราศรัยเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้า ส.อบจ.กาฬสินธุ์ ที่สนับสนุน “ไข่มุก” และสส.เพื่อไทย ได้ขึ้นเวทีปราศรัยสนับสนุนให้ประชาชนเลือก “ไข่มุก” เป็นนายก.อบจ.กาฬสินธุ์ ต่ออีกสมัย ขณะที่นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ได้ขึ้นเวทีพร้อมแจกแจงแนวทางการทำงานของพรรคเพื่อไทย หาก “ไข่มุก” ได้กลับเข้ามาเป็น นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ อีกสมัย เพื่อสานงานต่อที่คั่งค้างอีกจำนวนมาก
ตามสโลแกน ทำต่อ ทำจริง เพื่อคนกาฬสินธุ์ โดย ศ.ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อว. แกนนำพรรคเพื่อไทย ได้ปราศรัยถึงความเชื่อมโยงการทำงานที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต เชื่อมมั่นว่าประชาชนจะให้การสนับสนุน “ไข่มุก” อีกครั้ง
นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัคร นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ หมายเลข 1 กล่าวปราศรัยว่า ต้องการที่จะทำงานต่อ ตามสิ่งที่ต้องการ คือทำต่อ ทำจริง เพื่อคนกาฬสินธุ์ ที่ว่า สิ่งที่รักคือชาติบ้านเมือง ที่แต่ก่อนก็ได้เลือก นาย.อบจ.ที่เป็นตัวแทนพรรคเพื่อไทย ก็เพื่อให้บ้านเราเจริญ และหากครั้งนี้ได้เป็นนายก.อบจ.กาฬสินธุ์ การเลือกตั้ง สส.กาฬสินธุ์ ครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะเอาชนะ สส.กาฬสินธุ์ ครบทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง
จนถึงขณะนี้ตนเชื่อมั่นว่า ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชชนทุกหมู่บ้าน และมีผลงานในการพัฒนาถนนหนทาง แหล่งน้ำ ภัยแล้ง น้ำท่วมและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การลงพื้นที่หลายหมู่บ้าน ตนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เคยรำด้วยกัน รำไปก็เพื่อสืบสานวัฒนธรรม และต่อไปหากได้กลับเข้ามาก็จะลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนในทุกหมู่บ้านด้วย
ขณะที่ศ.ดร.ยศนันท์ วงษ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อว. กล่าวปราศรัยว่า การที่พรรคเพื่อไทยเข้ามาสนับสนุน “ไข่มุก” ให้เป็นนายก.อบจ.กาฬสินธุ์ ถือเป็นแนวทางที่พรรคเพื่อไทย มาเชื่อมโยงการเมืองกับการทำงานของ อบจ.กาฬสินธุ์ เรื่องสวัสดิการ สุขภาพ กฎระเบียบต่างๆ ต้องเริ่มจาก อบจ.ประสาน สส.ในพื้นที่ ทำงานจริงตามนโยบาย 5 สร้างของ “ไข่มุก” รวมถึงเรื่องการเกษตร กุ้งก้ามกราม การท่องเที่ยว หากได้ “ไข่มุก” เป็น นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ จะสามารถเชื่อมโยงต่อไปได้ทุกกระทรวง จึงขอแรงสนับสนุนให้ “ไข่มุก” ด้วย
รายงานแจ้งว่า หลังจากเสร็จเวที ที่อ.คำม่วงในเวลา 14.00 น. ศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และคณะจะเดินไปขึ้นเวทีปราศรัยหาเสียงช่วยนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครเลือกตั้งนายก อบจ.กาฬสินธุ์ ที่บริเวณศาลเจ้าปู่บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ต่อไป
ขณะที่โค้งสุดท้าย! “กำนันหิต“ นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้สมัคร นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ หมายเลข 2 ลงพื้นที่อำเภอเขาวง บ้านเกิด ด้วยการเดินเท้าลุยตลาดนัดวันอาทิตย์ พบปะพี่น้องชาวภูไท อย่างถึงลูกถึงคน รายงานแจ้งว่า ที่บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลกุดสิม ”กำนันหิต“ ได้เดินแจกใบแนะนำตัว พบปะพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ”กำนันหิต“ ได้พูดคุยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน อธิบายถึงแนวทางการทำงาน เชื่อมั่นว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับพื้นที่อำเภอเขาวง ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่มีประชาชนชาวภูไทอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก
นายประเสริฐ บุญเรือง หรือ กำนันหิต กล่าวว่าตนได้ลุยปราศรัยหาเสียงและลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนครบทุกทั้ง 18 อำเภอ ในนาม กลุ่มฮักแพงเบิ่งแยงกาฬสินธุ์ ตนจะใช้ความรู้ความสามารถที่เคยเป็น สส.กาฬสินธุ์มา 6 สมัย ในการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในทุกมิติ มั่นใจว่าชาวกาฬสินธุ์ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ไปในแนวทางที่ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่ใช่ของใครแต่เป็นของชาวกาฬสินธุ์ทุกคน ต้องปราศจากการเมืองใหญ่ที่จะเข้ามาครอบงำแต่จะต้องทำงานสร้างสรรค์พัฒนาแบบมีเป้าหมาย
แนวทางการทำงาน เน้นแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ แก้ปัญหาปากท้อง เร่งส่งเสริมภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง ผลักดันการท่องเที่ยวตามศักยภาพทุกพื้นที่ ที่สำคัญแก้ปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด จะจับมือกับทุกองค์กรเครือข่ายประสานความร่วมมือแก้ปัญหาและลดภาระให้กับประชาชนและผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอเป็นทางเลือกใหม่ให้ชาวกาฬสินธุ์ได้เลือกให้เป็นนายก.อบจ.กาฬสินธุ์ คนใหม่ด้วย
รายงานแจ้งว่าช่วงเย็นวันเดียวกันนี้เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้สมัคร นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ หมายเลข 2 จะเปิดปราศรัยในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ถือเป็นพื้นที่ไข่แดงของ ”ไข่มุก“ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล ผู้สมัครหมายเลข 1 ทำให้บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งในศึกชิงเก้าอี้นายก.อบจ.กาฬสินธุ์ วันอาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2569 ประชาชนจะตัดสินใจเลือกใครเป็นนายก.อบจ.กาฬสินธุ์ คนใหม่ต่อไป