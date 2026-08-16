วันอังคารนี้ที่ดินขอนแก่นแจ้งความทายาท “นายเฮียง”แจ้งเท็จโฉนดฉบับจริงสูญหาย

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อังคาร 18 ส.ค.นี้ที่ดินจังหวัดขอนแก่น เตรียมเข้าแจ้งความกับ สภ.เมืองขอนแก่น หลังเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม นำโฉนดที่ดินฉบับจริงมายื่นคัดค้านการออกใบแทน ชี้การมายื่นเรื่องขอออกใบแทนเข้าข่ายให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน
นายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเชือก เจ้าพนักงานสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยถึงกรณีที่หลายวันก่อน พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม นำโฉนดที่ดินฉบับตัวจริงไปยื่นเป็นหลักฐานการยื่นคัดค้านการออกใบแทน ซึ่งมีกลุ่มทายาทนายเฮียง มายื่นเรื่องไว้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นว่า ภายหลังทราบรายละเอียดและตรวจสอบโฉนดที่ดินฉบับจริงจากเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามได้ข้อสรุปแน่นอนแล้วว่าจะมีการแจ้งความเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมายื่นเรื่องออกใบแทนทั้งหมด
โดยจะมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน ที่เป็นคนรับเรื่องการขอออกใบแทนในวันดังกล่าว เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่นในวันอังคารที่จะถึงนี้(18ส.ค.) เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของคนกลุ่มดังกล่าว เป็นการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงาน เพียงแต่ว่าความเสียหายยังไม่เกิดกับกรมที่ดิน เพราะยังไม่ได้ออกใบแทน หลังแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนั้น พนักงานสอบสวนจะพิจารณาความผิดอย่างไรนั้น ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย
มีรายงานว่าสำหรับกลุ่มทายาทนายเฮียงที่เข้าพบเจ้าหน้าที่ที่ดินเพื่อยื่นคำขอออกใบแทนโฉนด คือนางบัวไขซึ่งเป็นผู้จัดการมรดก อ้างว่าทำโฉนดที่ดินสูญหาย โดยนำพยานรับรอง 2 คนไปยืนยันตามระเบียบว่าโฉนดสูญหายจริง นอกจากนี้นางบัวไขยังได้นำบันทึกประจำวันที่ได้เข้าแจ้งความกับร้อยเวร สภ.เมืองขอนแก่นมาใช้เป็นเอกสารประกอบคำขอออกใบแทนโฉนดอีกด้วย