(คลิป) ระทึก! เพลิงไหม้วัดหันเตย อ.ประทาย โคราช เผาวอดศาลาวัด-กุฏิ-โรงครัว 3 หลัง สูญกว่า 2.5 ล้าน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - ระทึก! เกิดเหตุเพลิงไหม้วัดหันเตย อ.ประทาย โคราช เผาวอดศาลาวัด-กุฏิ-โรงครัว รวมเสียหาย 3 หลัง สูญกว่า 2.5 ล้าน เบื้องต้นคาดสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อเวลา 11.33 น.ที่ผ่านมา (16 ส.ค.69) เกิดเหตุเพลิงไหม้ วัดบ้านหันเตย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา โดยต้นเพลิงเกิดที่ศาลาโรงครัวซึ่งกำลังปรับปรุงซ่อมแซม และลุกลามไหม้ศาลาการเปรียญกับกุฏิ 1 หลัง มูลค่าความเสียหายประมาณ 2 ล้าน 5 แสน
รถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลประทาย เทศบาลตำบลตลาดไทร และและเทศบาลตำบลโคกกลาง รวม 6 คัน ได้เร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง ใช้เวลากว่า 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้
จากการสอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะเกิดเหตุเวลาประมาณ 11.30 น.จ้าอาวาสวัดบ้านหันเตยและพระลูกวัดกำลัง ฉันเพลอยู่ชั้น 1 ศาลาวัด พร้อมลูกศิษย์ และชาวบ้าน ได้ยินเสียงดังตูม มาจากชั้น 2 ศาลาวัด ซึ่งเป็นห้องเก็บของแต่มีหม้อแปลงไฟอยู่ชั้นบน คิดว่ามีของล้ม จึงไปตรวจสอบพบว่าเกิดเพลิงไหม้ขึ้น จึงแจ้งให้ทุกคนออกจากที่เกิดเหตุ เบื้องต้นเป็นไฟฟ้าลัดวงจร ความเสียหาย 1 ศาลาวัด 2 กุฏิวัด 3 โรงครัว ความเสียหายประมาณ 2,500,000 บาท และจะทำการสอบสวนต่อไป