สุดเวทนา! แม่ชาวบุรีรัมย์เก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพและลูกน้อยอีก 2 คน อาศัยเพิงสังกะสีเก่าผุพัง ฝนตกหลังคารั่วแทบนอนไม่ได้

บุรีรัมย์- สุดเวทนาแม่วัย 47 ชาว อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพและลูกอีก 2 คน วัย 6 ขวบและ 10 ขวบพัฒนาการช้า อาศัยในเพิงสังกะสีเก่าผุพัง ฝนตกหลังคารั่วแทบนอนไม่ได้ทั้งเสี่ยงอันตรายสัตว์มีพิษ ส่วนสามีเป็นเสาหลักเพิ่งได้ทำงานเป็นยาม ที่กทม.ได้ 2 สัปดาห์ นายอำเภอบ้านกรวด ผนึกกำลังท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือทั้งที่อยู่อาศัยคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กทั้ง 2 คน
วันนี้ (16 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ นานรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ , รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงเจริญ ปลัดเทศบาล และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ไปดูสภาพที่อยู่อาศัยของนางสาวปอน โจมรัมย์ อายุ 47 ปี ซึ่งตั้งอยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ 8 บ้านบึงเจริญ ต.บึงเจริญ อ.บ้านกรวด หลังมีข้อมูลว่าครอบครัวดังกล่าวฐานะยากจน น.ส.ปอน มีอาชีพเก็บของเก่าขายเลี้ยงชีพ และยังต้องเลี้ยงลูกอีก 2 คน ในบ้านที่เป็นเพิงสังกะสีเก่าผุพัง
จากการลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบ น.ส.ปอน อาศัยอยู่กับลูกสาวอายุ 10 ขวบ และลูกชายอายุ 6 ขวบ ในบ้านที่เป็นเพียงเพิงสังกะสีเก่าผุพัง ภายในแทบไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ มีเพียงพัดลม และตู้เย็นเก่าเท่านั้น และมีของเก่าที่เก็บมาไว้คัดแยกขายเพื่อเลี้ยงชีพทั้ง 3 ชีวิต เป็นที่น่าสงสารอย่างมาก ส่วนสามีที่เป็นเสาหลักของครอบครัว ก็เพิ่งจะไปทำงานเป็น รปภ.ที่ กรุงเทพฯ ได้เพียง 2 สัปดาห์ ไม่มีเงินที่จะส่งมาให้ภรรยาและลูก
สอบถาม น.ส.ปอน เล่าว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน ปัจจุบันมีรายได้จากการเก็บของเก่าขายได้วันละ 50 – 100 บาท ก็จะให้ลูกไปโรงเรียน และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไว้ซื้อข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋องมาไว้ประทังชีวิต ส่วนสามีเพิ่งไปทำงานเป็น รปภ. ที่กรุงเทพฯ ได้แค่ 2 สัปดาห์ ยังไม่มีเงินที่จะส่งมาให้ ตนก็ต้องออกไปหาเก็บของเก่าขายเพื่อเลี้ยงลูก ใช้ชีวิตด้วยความลำบากโดยเฉพาะที่อยู่อาศัยหน้าฝนจะมีน้ำรั่วบางวันแทบนอนไม่ได้ ก็ดีใจที่มีหน่วยงานมาสำรวจช่วยเหลือ อยากให้ลูกได้เรียนมีงานทำสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในอนาคต โดยเฉพาะลูกสาวคนโตที่มีพัฒนาการช้า
ด้าน นายเอกวัฒน์ พวงประโคน นายอำเภอบ้านกรวด ระบุว่า หลังจากได้รับรายงานว่ามีครอบครัวยากไร้ ที่อยู่อาศัยค่อนข้างลำบาก จึงได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบึงเจริญ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่มาสำรวจ ซึ่งพอมาเห็นสภาพแล้วก็ยากจนจริง โดยเฉพาะที่อยู่อาศัย หลังจากนี้จะได้ประสานกับกิ่งกาชาด รวมถึงขอความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าว โดยเฉพาะการซ่อมสร้างที่อาอยู่อาศัยที่มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยมากกว่านี้ รวมถึงคุณภาพชีวิต และการศึกษาของเด็กทั้ง 2 คนด้วย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้