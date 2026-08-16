ตำรวจชลบุรีลุยห้วยใหญ่! ระดม 100 นาย บุก 6 จุด รวบ 8 ราย ยึดบีบีกัน-กระสุน 9 มม.-ยาไอซ์

ศูนย์ข่าวศรีราชา - เจ้าหน้าที่สนธิกำลังกว่า 100 นาย เปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง เข้าตรวจค้น 6 จุดเป้าหมาย จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับรวม 8 ราย พร้อมของกลางหลายรายการ
วันนี้ (16 ส.ค.) ที่บริเวณด้านหน้า สภ.ห้วยใหญ่ พ.ต.อ.ภาสกร ไพรจิตต์ ผกก.สส.จว.ชลบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.วราวุฒิ นิตยวัน ผกก.สภ.ห้วยใหญ่ นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี และชุดสืบสวน สภ.ห้วยใหญ่ รวมประมาณ 100 นาย ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของ พล.ต.ท.ฉัตรชัย สุรเชษฐพงษ์ ผบช.ภ.2 และ พล.ต.ต.พงศ์พันธ์ วงษ์มณีเทศ ผบก.ภ.จว.ชลบุรี ให้เร่งระดมกวาดล้างอาชญากรรม ตรวจสอบกลุ่มบุคคลเป้าหมาย และดำเนินการกับผู้กระทำผิด เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
เจ้าหน้าที่แบ่งกำลังเข้าตรวจสอบเป้าหมายรวม 6 จุด ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ 2 ราย จับกุมผู้ครอบครองสิ่งเทียมอาวุธปืน หรือบีบีกัน พร้อมเครื่องกระสุนขนาด 9 มม. จำนวนหนึ่ง 1 ราย จับกุมผู้ครอบครองยาไอซ์ 1 ราย และตรวจพบผู้เสพยาเสพติดให้โทษอีก 4 ราย รวมควบคุมตัวผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 8 ราย
ภายหลังการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาและบุคคลที่เกี่ยวข้องส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่
ตำรวจยืนยันว่าจะเดินหน้ามาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการเข้าไปพักอาศัยและดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ห้วยใหญ่และพื้นที่โดยรอบ