นครพนมปักปักหมุดรูทใหม่! ดัน “นครพนม-คำม่วน” เส้นทางท่องเที่ยว 2 แผ่นดิน ป้อนทัวร์ข้ามโขงสัมผัส “ขุนกองแลง” กุ้ยหลินแห่งลาวกลาง

นครพนม – นครพนมเดินหน้าลุยตลาดท่องเที่ยวเชื่อมโยงลุ่มน้ำโขง นำทัพนักท่องเที่ยว 300 ชีวิตข้ามสะพานมิตรภาพ 3 สัมผัสความงาม "ขุนกองแลง" เมืองหินบูน พร้อมกราบพระธาตุสีโคตะบอง ดันโมเดล "เช้าไป-เย็นกลับ" บูสต์เศรษฐกิจสองฝั่งไทย-ลาว
วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นางสาวนงนุช สีดาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม นำคณะนักท่องเที่ยวไทยกว่า 300 คน นั่งรถบัสจำนวน 5 คัน เดินทางร่วมสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง นครพนม – แขวงคำม่วน สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 3 เพื่อทดสอบศักยภาพการรองรับทัวร์ข้ามแดนแบบ Day Trip
ขุนกองแลง: แม่เหล็กใหม่สาย Eco-Tourism
ไฮไลต์สำคัญของทริปอยู่ที่ “ขุนกองแลง” ตั้งอยู่บ้านนาคือ เมืองหินบูน แขวงคำม่วน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสุด Unseen ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “กุ้ยหลินแห่งลาวกลาง” และ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองลาว” ด้วยผืนน้ำสีฟ้าครามอมเขียวใสสะอาดท่ามกลางเทือกเขาหินปูน
นอกจากธรรมชาติที่โดดเด่นแล้ว ขุนกองแลงยังมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism) รองรับสายผจญภัยด้วยกิจกรรมซิปไลน์ ปีนหน้าผา และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ผสานกับตำนานท้องถิ่นเกี่ยวกับเสียง "กอง" (กลอง) ที่ดังขึ้นจากใต้ผืนน้ำในวันพระ ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและมนต์เสน่ห์ให้สถานที่
จุดเด่นเส้นทางท่องเที่ยว 2 แผ่นดิน (นครพนม - คำม่วน) ธรรมชาติ & แอดเวนเจอร์: ชมผืนน้ำสีฟ้าครามขุนกองแลง, กิจกรรมซิปไลน์, ปีนหน้าผา ศรัทธา & วัฒนธรรม: ถวายผ้าป่าและชมการรำถวาย ณ พระธาตุสีโคตะบอง (สายสัมพันธ์พระธาตุพนม) ไลฟ์สไตล์ & วิถีชีวิต: เดินย่านเมืองเก่าท่าแขก, จิบกาแฟลาว, ชอปสินค้าพื้นเมือง
คณะเดินทางได้ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีและชมการรำถวาย ณ วัดพระธาตุสีโคตะบอง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองแขวงคำม่วนริมแม่น้ำโขง ซึ่งมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับพระธาตุพนม ก่อนเข้าสู่ย่านเมืองเก่าท่าแขกเพื่อสัมผัสเสน่ห์สถาปัตยกรรมโบราณ ชิมกาแฟลาวรสดั้งเดิม และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
การเปิดเส้นทางครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพของสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการท่องเที่ยว ภายใต้คอนเซปต์ “เช้านครพนม–เที่ยวธรรมชาติลาวกลาง–ไหว้พระธาตุ–ชิมกาแฟเมืองเก่า–กลับนครพนมในวันเดียว” ซึ่งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทัวร์ในอนาคต