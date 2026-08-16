แม่เดือดเจ้าอาวาสตบลูกกรามโยกปมโยนมาม่าใส่บาตรกลางงานวันแม่ จนอายขอลาออก

นครสวรรค์ – “สงสัยได้เวลาอาตมาต้องสึกแล้ว..”เจ้าอาวาส บวชมา 36 พรรษา เปรย..ยอมรับตีเด็ก 13 ขวบ นร.ชั้น ม.1 เป็นอุทาหรณ์โยนมาม่าใส่บาตร แถมว่ากล่าวกลางงานวันแม่โรงเรียน ขณะที่ตัวเด็กยืนยันต้องการใส่บาตร-เพื่อนยืนขวาง เอื้อมไม่ถึง ก่อนโดนตบแรงปากแตก-กรามโยกปวดลามไปถึงหู โดนประจาน-ครูเรียกด่าซ้ำ ทั้งเจ็บอับอายขอลาออก ก่อนแม่พาแจ้งความ
นางสุพรรณี ชาวบ้านเกาะขาช้าง ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ร้องเรียนว่า ด.ช.วีรภัทร อายุ 13 ปี ซึ่งเป็นลูกชาย และเป็นนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ถูกเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งทำร้ายด้วยการตบที่ใบหน้าภายในโรงเรียนจนได้รับบาดเจ็บ และบาดแผลทางจิตใจ ถึงขั้นต้องขอลาออก เนื่องจากไม่กล้าสู้หน้าเพื่อนนักเรียน และยังหวาดกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
จากการสอบถาม ด.ช.วีรภัทร เปิดเผยว่า ตนเรียนอยู่ที่โรงเรียนใน ต.โพธิ์ประสาท อ.ไพศาลี ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักไป 10 กิโลเมตร วันที่เกิดเหตุ เป็นวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตักบาตรในตอนเช้า มีการนิมนต์เจ้าอาวาสและพระสงฆ์จากวัดข้างโรงเรียนมาร่วมรับบาตร
ปรากฏว่า ในช่วงจังหวะที่ตนถือมาม่าเตรียมจะใส่บาตรอยู่นั้น ตนเอื้อมมือไปไม่ถึงบาตรของเจ้าอาวาสวัด เนื่องจากมีเพื่อนนักเรียนคนอื่นขวางหน้าอยู่ จึงเผลอโยนมาม่าใส่เข้าไปในบาตร ทำให้เจ้าอาวาสไม่พอใจ หันมาถามชื่อตนก่อนจะใช่มือตบเข้ามาที่แก้มข้างขวาอย่างแรง ทั้งยังเรียกตนไปว่ากล่าวที่ลานหน้ากิจกรรมต่อหน้านักเรียนคนอื่นๆ จนได้รับความอับอายอีกด้วย
“ตนไม่มีเจตนาจะลบหลู่พระหรือโยนของใส่บาตร ต้องการใส่บาตรเหมือนเพื่อนคนอื่น แต่เอื้อมมือไปใส่ไม่ถึงจริงๆ เลยทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์” ด.ช.วีรภัทร กล่าว พร้อมเผยว่า ตอนที่โดนตบยังไม่รู้สึกเจ็บอะไรมาก แค่รู้สึกว่าแก้มชา แต่เมื่อเลิกเรียนแล้วกลับไปถึงบ้าน ก็รู้สึกปวดที่กรามลามไปถึงหู จนแม่มาถามว่าไปโดนอะไร จึงต้องเล่าให้ฟัง ซึ่งแม่ก็โกรธมาก จึงรีบพาตนเดินทางไปหาหมอก่อนจะพาไปแจ้งความกับตำรวจที่ สภ.ตะคร้อ
เมื่อถามถึงการได้รับการปกป้องจากครูของโรงเรียน ด.ช.วีรภัทร ระบุว่า ตอนที่เกิดเหตุ มีครูหลายคนอยู่ในเหตุการณ์ แต่ก็ไม่ได้รับการปกป้องใดๆ กลับถูกครูคนหนึ่งเรียกไปต่อว่าอย่างรุนแรงในเรื่องพฤติกรรมไม่ดีที่โยนของใส่บาตรพระ อีกทั้ง ในตอนเกิดเหตุ ก็มีการถ่ายคลิปใส่บาตรพระไปโพสต์ลงในโลกโซเชียลเอาไว้ แต่ไม่มีฉากตอนตนถูกตบ ทั้งที่ตอนนั้น ครูก็ถ่ายเอาไว้อยู่ตลอด จึงทำให้น้อยใจ และเป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ตนไม่ขอกลับไปเรียนที่โรงเรียนนี้อีก
ขณะที่นางสุพรรณี แม่ของ ด.ช.วีรภัทร กล่าวว่า แม้ลูกตนจะทำพฤติกรรมไม่เหมาะสม แต่พระก็ไม่ควรตบหน้าเด็กแบบนี้ด้วยเช่นกัน เพราะยิ่งเป็นพระ ก็ต้องยิ่งมีความเมตตา เมื่อเห็นลูกตนทำอะไรไม่เหมาะสม ก็ควรจะว่ากล่าวตักเตือน หรือตีที่มือมากกว่า ไปตบหน้าลูกตนจนได้นับบาดเจ็บปากแตก และปวดกรามขวาลามไปถึงหูซ้าย โดยมีหลักฐานเป็นใบความเห็นจากแพทย์ว่าถูกทำร้าย ซึ่งเรื่องนี้ ตนยอมไม่ได้เด็ดขาด
ทั้งนี้ แม้หลังเกิดเรื่องแจ้งความ จนทาง ผอ.โรงเรียนต้องนำกระเช้าเดินทางมาพบนางสุพรรณี และ ด.ช.วีรภัทร เพื่อขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ทางฝ่ายผู้เสียหายยังยืนยันว่าต้องดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสรายนี้ให้ถึงที่สุด ผู้สื่อข่าวจึงเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงกับ พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประสาท และเจ้าคณะตำบลโพธิ์ประสาท ได้รับการยอมรับว่า วันนั้นตีจริง แต่ไม่ได้รุนแรงอะไรเลย เป็นการตีเด็กเพื่อสอนว่า การโยนของใส่บาตรพระเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า ได้มีการเรียกนักเรียนคู่กรณีไปต่อว่าที่หน้าลานกิจกรรมต่อหน้านักเรียนคนอื่นๆ หรือไม่ เจ้าอาวาสยอมรับว่าทำจริง แต่ไม่ได้ทำเพื่อให้เด็กอับอาย ทำเพื่อเป็นอุทาหรณ์แก่ส่วนรวมว่าไม่สมควรทำแบบนี้เท่านั้น ส่วนเรื่องที่เขาแจ้งความดำเนินคดี ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย พร้อมกับเปรยทิ้งท้ายว่า “ถึงเวลาที่อาตมาได้เวลาสึกแล้วมั้ง” โดยมีข้อมูลว่า เจ้าอาวาสรูปนี้ บวชเป็นพระและจำพรรษาอยู่ที่วัดโพธิ์ประสาทมานานถึง 36 พรรษาแล้ว.