เร่งล่าจอมโจรปลาหมอ!สท.เปิดหลักฐานวงจรปิดชัดคนร้ายย่องขโมยเกลี้ยงบ่อ คาดส่งขายลูกค้าตามออเดอร์

เชียงใหม่-สท.หนุ่มสารภีเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาหมอส่งขายลูกค้าเชียงใหม่-ลำพูน เปิดหลักฐานกล้องวงจรปิดจับภาพชัดเจนหัวขโมยควบมอเตอร์ไซค์ย่องกวาดปลาจากบ่อพร้อมชั่งกิโลเสร็จสรรพ คาดเอาไปขายตามออเดอร์ เบื้องต้นแจ้งความดำเนินคดีแล้ว พร้อมเตือนคนรับซื้อระวังโดนข้อหารับของโจรด้วย
นายสมคิด วรรณมณี อายุ 43 ปีสมาชิกเทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และ เปิดเผยว่า ส่วนตัวมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาหมอและส่งขายปลาหมอให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยทำฟาร์มเลี้ยงปลาหมออยู่ในที่ดินบริเวณด้านหลังห้างไทวัสดุ หมู่2 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
อย่างไรก็ตามในระยะหลังช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 69 พบว่าปลาหมอที่ซื้อมาจาก จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งละหลายร้อยกิโลกรัม นำมาเลี้ยงไว้ในบ่อพักซีเมนต์ จำนวน 6 บ่อ ที่ฟาร์มเพื่อเตรียมส่งขายให้กับลูกค้า เริ่มมีการสูญหายไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วงแรกยังคิดว่า ปลาอาจจะกระโดดออกจากบ่อ แต่ปลายังคงสูญหายอยู่ตลอดและมากขึ้นเรื่อยๆ จึงคิดว่าน่าจะมีคนแอบเข้ามาขโมย เนื่องจากที่ฟาร์มไม่มีคนเฝ้า เพราะในพื้นที่ไม่เคยปรากฏปัญหาเรื่องการลักขโมยมาก่อน
จากปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ในที่สุดตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณฟาร์ม เมื่อวันที่ 12 ส.ค.69 ซึ่งต่อมาว่าในวันที่ 13 ส.ค.69 กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพคนร้ายเป็นผู้ชายจำนวน1คน ขี่จักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า เข้ามา ก่อเหตุขโมยปลาหมอไปจากบ่อปลา 3 รอบ โดยแต่ละรอบจะมีการชั่งน้ำหนักปลาหมอบนตราชั่งที่วางอยู่ บริเวณนั้นด้วย ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการชั่งน้ำหนักตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ
ทั้งนี้นายสมคิด บอกว่า เบื้องต้นได้นำหลักฐานแจ้งความแจ้งความทร่สถานีตำรวจเพื่อให้สืบสวนติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ซึ่งคาดว่าน่าจะได้ตัวในเร็วๆ นี้อย่างแน่นอน ขณะเดียวกันฝากถึงผู้ที่รับซื้อปลาหมอจากคนร้ายให้ติดต่อกลับมาหาตัวเองด้วย ก่อนที่ตัวเองจะแจ้งความดำเนินคดีในข้อหารับของโจร เพราะในพื้นที่เชียงใหม่-ลำพูน มีผู้ที่เพาะเลี้ยงปลาหมอส่งขายเพียง 2 รายเท่านั้น และตัวเองเป็นหนึ่งในนั้น