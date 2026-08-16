นครพนมเร่งพร่องน้ำลงโขงรับมือฝนหนัก 18–21 ส.ค.นี้ พื้นที่เกษตรยังจมน้ำกว่า 8 หมื่นไร่

นครพนม – สถานการณ์ระดับน้ำในลำน้ำโขงเริ่มลลงดต่อเนื่อง เหลือ 11.63 เมตร จังหวัดเร่งสูบพร่องน้ำออกจากเขตเมืองลงแม่น้ำโขง เปิดพื้นที่รับน้ำก่อนฝนตกหนักระลอกใหม่ 18–21 ส.ค.นี้ ขณะที่พื้นที่รอบนอกยังอ่วม นาข้าวและพืชเกษตรถูกน้ำท่วมกว่า 80,000 ไร่ โดยเฉพาะลุ่มน้ำสงคราม ปศุสัตว์ส่งฟางอัดก้อน 500 ก้อนช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
วันนี้(16 ส.ค.) สถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครพนมเริ่มมีสัญญาณคลี่คลาย หลังระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวัดได้ 11.63 เมตร ลดลงจากเมื่อวาน 18 เซนติเมตร จากระดับ 11.81 เมตร อย่างไรก็ตาม จังหวัดยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีการแจ้งเตือนให้ติดตามฝนตกหนักในช่วงวันที่ 18–21 สิงหาคม 2569
ขณะที่วันนี้คาดว่าจังหวัดนครพนมมีฝนประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ แม้ระดับน้ำโขงจะลดลง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ลดระดับการเตรียมพร้อม โดยเร่งบริหารจัดการน้ำและพร่องน้ำออกจากพื้นที่ชั้นใน เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่อาจตกสะสมในระลอกต่อไป
ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มลดลงเฉลี่ยวันละกว่า 10 เซนติเมตร ถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการระบายน้ำจากพื้นที่ตอนใน แต่จังหวัดยังไม่ประมาท โดยได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพร่องน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนมอย่างต่อเนื่อง
เร่งสูบ “พร่องน้ำ” เปิดพื้นที่รับฝนระลอกใหม่
มาตรการสำคัญขณะนี้ คือการเดินเครื่องสูบน้ำจากคลองระบายน้ำบริเวณตลาด ถนนอภิบาลบัญชา และคลองรอบศาลากลางจังหวัด ก่อนเร่งระบายลงสู่แม่น้ำโขงทางด้านไปรษณีย์นครพนมโดยตรง
เป้าหมายคือการลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เมืองให้ได้มากที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำฝน และลดความเสี่ยงน้ำท่วมขังในชุมชน โดยเฉพาะหากเกิดฝนตกหนักและฝนสะสมในช่วงวันที่ 18–21 สิงหาคมนี้
แม้สถานการณ์ในหลายอำเภอรอบนอกเริ่มทรงตัวและระดับน้ำบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่อง แต่ผลกระทบจากน้ำท่วมยังมีเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่รับน้ำ
ลุ่มน้ำสงครามยังอ่วม พื้นที่เกษตรท่วมกว่า 80,000 ไร่
ข้อมูลล่าสุดพบว่า พื้นที่การเกษตรและนาข้าวยังถูกน้ำท่วมขังกว่า 80,000 ไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ในลุ่มน้ำสงคราม ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำสะสมและการระบายน้ำในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกษตรกรจำนวนมากยังต้องเฝ้าระวังความเสียหายของผลผลิต
จังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างติดตามสำรวจความเสียหาย พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง
ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จังหวัดนครพนมร่วมกับกรมปศุสัตว์นำ ฟางอัดก้อนจำนวน 500 ก้อน ลงพื้นที่มอบให้เกษตรกร เพื่อใช้เป็นเสบียงอาหารสัตว์สำรองในช่วงที่พื้นที่หญ้าและแหล่งอาหารสัตว์ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
แม้ระดับน้ำโขงจะลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่จังหวัดนครพนมยังเน้นย้ำว่า สถานการณ์ยังไม่ควรประมาท เนื่องจากหากมีฝนตกหนักต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำท่วมขัง น้ำหลาก และเพิ่มปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาได้อีกครั้ง
ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมลำน้ำ พื้นที่การเกษตร และจุดที่เคยเกิดน้ำท่วม ขอให้ติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
☎️ ช่องทางแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1784
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนครพนม 0-4251-1444
- โทร. 08-2562-8832