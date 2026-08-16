เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยรามออกจากโรงพยาบาลแล้ว ฝากญาติโยมเจอหลวงพ่อห้ามพูดเรื่องปัญหากรรมสิทธิที่ดินวัด หวั่นเครียด!

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม กลับจำวัดได้แล้ว หลังเกิดอาการหน้ามืดความดันต่ำ อ่อนเพลียจากการฟอกไตและพักผ่อนน้อย ฝากถึงญาติโยมแวะเวียนไปเยือนที่วัดห้ามพูดเรื่องปัญหากรรมสิทธิที่ดินวัด เพราะจะทำให้เกิดความเครียด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. คืนที่ผ่านมา(15ส.ค.) พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดอดุลยาราม. ถนนกัลปพฤกษ์ เขตเกิดอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม ลูกศิษย์ที่คอยดูแลใกล้ชิดได้รีบโทรแจ้ง 1669 สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนที่รถกู้ชีพเทศบาลเมืองศิลา จะพาเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม เดินทาง ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โดยแพทย์ให้นอนสังเหตุอาการที่ห้องฉุกเฉิน พร้อมกับใส่ท่อช่วยหายใจและให้น้ำเกลือ และดูแลอย่างใกล้ชิด
สาเหตุที่พระครูอดุลสารนิเทศมีอาการหน้ามืดจะเป็นลม น่าจะเกิดจากการที่ท่านเจ้าอาวาส ได้ไปฟอกไตและพักผ่อนน้อย ทางแพทย์จึงแนะนำให้จัดสรรเวลานอนพักผ่อนให้เพียงพอ
ต่อมาเมื่อเวลา 01.00 น.วันนี้(16ส.ค.)ทางคุณหมอได้อนุญาตให้เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม เดินทางกลับไปจำวัดได้ โดยลูกศิษย์วัดได้นำรถไปรับตัวจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อย่างไรก็ตามพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ได้บอกกับลูกศิษย์ใกล้ชิดว่า นับจากนี้ไป ญาติโยมที่แวะมาที่วัดและเข้าพบว่า “ห้ามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องกรรมสิทธิที่ดินวัด ให้สนทนาธรรมเรื่องอื่นๆได้ ถ้ายังมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ออกมากันมากๆ มีแต่ความไม่สบายใจทั้งคนพูดและคนฟัง ให้พระได้ทำสิ่งที่เป็นกิจของสงฆ์อย่างเดียวดีกว่า “
ขณะที่ผู้ดูแลใกล้ชิดบอกว่า หลวงตายังคงมีความเครียด หลังมีคนนำเรื่องสภาพวัดไปพูดว่า “วัดรก วัดเก่า” ซึ่งสภาพดังกล่าวเป็นมานานแล้ว โดยหลวงตาอยากให้เรื่องคดีพิพาทที่ดินคลี่คลายและมีความชัดเจนก่อน หากอยากให้มีพัฒนาวัดในด้านต่างๆ