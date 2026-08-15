โจรสำนึกผิด! แอบเอาของมาคืนอู่ซ่อมรถ พร้อมโน้ต “ขอโทษครับ ฝากลบคลิปด้วยครับ”

ศูนย์ข่าวศรีราชา - โจรสำนึกผิด! หลังย่องขโมยล้อรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง จากอู่ซ่อมรถในพื้นที่บางละมุง แอบนำของกลางกลับมาวางคืนไว้หน้าอู่ พร้อมเขียนข้อความขอโทษและขอให้เจ้าของลบภาพจากกล้องวงจรปิด
จากกรณี นายศักดิ์ดา ศรีคุณ อายุ 25 ปี หรือ “ช่างโอ๊ต” ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ประจำอู่ “ช่างโอน” บริเวณปากซอยสนามสยามคันทรีคลับ หมู่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เข้าแจ้งความกับตำรวจ สภ.บางละมุง หลังถูกคนร้าย 2 คนบุกขโมยล้อรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง ดุมล้อ ซี่ลวด และทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้าที่นำมาซ่อม รวมมูลค่ากว่า 6,500 บาท เมื่อ
เวลาประมาณ 03.37 น. วันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา
ขณะเกิดเหตุ ช่างโอ๊ตเปิดประตูออกมาเห็นคนร้าย จึงพยายามติดตามและใช้อาวุธมีดไล่ฟัน แต่คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปได้ โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะก่อเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน
ล่าสุดวันนี้( 15 ส.ค.) กลับมีเหตุการณ์พลิกผัน เมื่อคนร้ายทั้ง 2 คนแอบนำทรัพย์สินที่ขโมยไปกลับมาคืน โดยนำมาวางไว้บริเวณหน้าอู่ พร้อมใส่ถุงดำและแนบกระดาษเขียนข้อความว่า “ขอโทษด้วยครับ ฝากลบคลิปด้วยครับ บอกเจ้าของรถด้วยครับว่าขอโทษด้วยครับ”
นายศักดิ์ดา เล่าว่า ช่วงประมาณ 09.00 น. ขณะเดินทางมาเปิดร้านตามปกติ พบถุงดำวางอยู่หน้าร้าน เมื่อเปิดออกดูพบว่าเป็นล้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่ถูกขโมยไป พร้อมกระดาษข้อความดังกล่าว จึงนำเรื่องราวโพสต์ผ่านโซเชียลเพื่อแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
อย่างไรก็ตาม นายศักดิ์ดา ยืนยันว่า แม้คนร้ายจะนำทรัพย์สินกลับมาคืน แต่เรื่องยังไม่จบ และขอเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมาย เนื่องจากทรัพย์สินที่นำกลับมาคืน ยังไม่ครบทั้งหมด พร้อมเรียกร้องให้คนร้ายทั้ง 2 คนพาผู้ปกครองหรือญาติผู้ใหญ่มาพูดคุยกับตนเองและเจ้าของรถอย่างเป็นกิจจะลักษณะ
ช่างโอ๊ต ยังระบุว่า หากคนร้ายยอมออกมาพูดคุย รับผิดชอบ และนำทรัพย์สินที่เหลือมาคืนครบ ก็พร้อมพิจารณายุติเรื่อง โดยยืนยันว่าหากทุกอย่างเป็นไปตามที่ตกลงกัน จะลบคลิปและพิจารณาถอนแจ้งความไม่ดำเนินคดีต่อไป.