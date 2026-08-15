แค้นถูกไล่ออก! หนุ่มกัมพูชาถือมีดอีโต้ฟันเพื่อนร่วมชาติสาหัส ก่อนซื้อน้ำแล้วขี่ จยย.หนี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - หนุ่มกัมพูชาถือมีดอีโต้บุกฟันเพื่อนร่วมชาติในแคมป์คนงาน อาการสาหัส พยานเผยผู้ก่อเหตุเคยถูกไล่ออกจากงานหลังมีเรื่องทะเลาะวิวาท ก่อนย้อนกลับมาอ้างเก็บของ แล้วก่อเหตุ ขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพเดินถือมีดลงมาซื้อน้ำ ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี ตำรวจเร่งติดตามตัว
วันนี้( 15 ส.ค.) ร.ต.อ.อัครฉัตร อุปัญญ์ รอง สวป.สภ.เมืองพัทยา รับแจ้งเหตุใช้อาวุธมีดทำร้ายร่างกาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ภายในแคมป์คนงานกลางซอยเทพประสิทธิ์ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบชายชาวกัมพูชา อายุประมาณ 35 ปี นอนจมกองเลือดอยู่บนที่นอนภายในห้องพักชั้น 3 มีบาดแผลถูกของมีคมฟันบริเวณด้านหลังศีรษะหลายแห่ง ลึกถึงกะโหลก และมีบาดแผลฉกรรจ์ที่ข้อมือซ้ายอีก 1 แห่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพจอมเทียน
นายมนัส ภาสุวรรณ อายุ 59 ปี หัวหน้าคนงาน ให้ข้อมูลว่า ผู้ก่อเหตุทราบชื่อ “นายสา” อายุประมาณ 30 ปี ชาวกัมพูชา เป็นเพื่อนสนิทของผู้บาดเจ็บ โดยทั้งคู่เคยทำงานและพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ก่อนนายสาจะถูกให้ออกจากงานและย้ายออกจากแคมป์เมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังมีเหตุทะเลาะวิวาท
ก่อนเกิดเหตุ นายสากลับเข้ามาในแคมป์ โดยอ้างว่าจะมาเก็บสิ่งของ จากนั้นมีเพื่อนคนงานได้ยินเสียงทะเลาะกัน ก่อนพบผู้บาดเจ็บถูกทำร้าย ส่วนผู้ก่อเหตุเดินถือมีดลงมาจากอาคาร และไม่ได้รีบร้อนหลบหนี โดยยังแวะร้านค้าหน้าแคมป์ซื้อน้ำดื่ม ก่อนเดินไปบริเวณป้อม รปภ. แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไป
เบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวนายสามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.