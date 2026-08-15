รำลึกผู้เสียชีวิตสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก

กาญจนบุรี – รองผู้ว่าฯกาญจน์ เป็นผู้แทนจังหวัดฯ ร่วมพิธีรำลึกผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่ 2 พร้อมผู้แทนทางการทูตและทหารจากหลายประเทศ ร่วมวางพวงมาลาแสดงความเคารพและรำลึกถึงผู้เสียชีวิต
วันนี้ (15 ส.ค.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นางพรรณวิภา ปิยัมปุตระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย โดยมีนายโจสต์ ฟาน เอ็ตโตร อุปทูตรักษาการแทน พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในพิธี นางพรรณวิภา พร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงกลาโหมเนเธอร์แลนด์ คณะทูตและผู้แทนทางทหารจากนานาประเทศ ตลอดจนองค์กรทหารผ่านศึก สมาคมนานาชาติ มูลนิธิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนชาวต่างชาติในประเทศไทย ร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากสงคราม
พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อร่วมรักษาความทรงจำทางประวัติศาสตร์ และสะท้อนถึงความสูญเสียจากสงคราม พร้อมส่งต่อบทเรียนแห่งสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศ.