(คลิป)สุดอบอุ่น!เผยวินาทีลูกช้างตาบอดพบแม่แสนสวย กับ 1,460 วันที่รอคอย

ลำปาง - 1,460 วันที่รอคอย..แฟนคลับน้ำตาซึม กับวินาที "แม่แสนสวย" หวนพบ "น้องแสนหวาน" ลูกช้างตาบอดในรอบ 4 ปี Fan Meet สุดอบอุ่น ลูกช้างตาบอดยื่นงวงเกี่ยวรัด-เอาหัวไถคลอเคลียไม่ห่าง บ่งบอกสายใยช้างแม่ลูกไม่เคยเลือนหาย “หญิง ธิติการ์น” นักร้องดัง แม่อุปถัมภ์ร่วมร้องเพลงให้สุดซาบซึ้ง
วันนี้ (15 ส.ค.) ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสุดซาบซึ้งต้อนรับสายใยความรักครอบครัวช้างไทยในงาน "1,460 วันที่รอคอย..แม่แสนสวย & น้องแสนหวาน Fan Meet 69" เพื่อเปิดโอกาสให้บรรดาแฟนคลับและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสัมผัสโมเมนต์สุดอบอุ่นของการกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบ 4 ปี ของ “แม่แสนสวย-น้องแสนหวาน” คู่แม่ลูกช้างขวัญใจมหาชน
สำหรับสองแม่ลูก "แม่แสนสวย" ช้างแม่พันธุ์วัย 45 ปี ได้รับความเมตตาจากพระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน หรือพระครูอ๊อด วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ มอบให้อยู่ในการดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อมาได้ให้กำเนิด "น้องแสนหวาน" พลายน้อยซึ่งปัจจุบันมีอายุ 7 ปี ทว่าด้วยความผิดปกติทางร่างกายทำให้น้องแสนหวานต้องประสบภาวะตาบอดสนิททั้งสองข้าง และจำเป็นต้องแยกห่างจากอกแม่ไปตั้งแต่อายุเพียง 3 ปี เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูเป็นพิเศษ
ระยะเวลา 4 ปี หรือ 1,460 วันที่ต้องพลัดพราก ไม่เคยทำให้สายใยความผูกพันตามธรรมชาติลดน้อยลง แม่แสนสวยยังคงแสดงสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่พร้อมจะปกป้องและมอบความอบอุ่นให้ลูกน้อยอยู่เสมอ และลูกช้างได้แสดงความรักแม่ช้างไม่ห่างทั้งใช้งวงเกี่ยว เอาหัวเข้าไถคลอเคลียแม่ช้าง
บรรยากาศภายในงานแฟนมีตเต็มไปด้วยความประทับใจ โดยมีนักร้องชื่อดัง "หญิง ธิติการ์น" ในฐานะแม่อุปถัมภ์ของน้องแสนหวาน เดินทางมาร่วมกิจกรรมและส่งมอบความรักให้อย่างใกล้ชิด ที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในภาพความซาบซึ้ง โดยมี นายไพรัตน์ ครุฑวิสัย ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
โอกาสนี้นี้ “หญิง ธิติการ์น” ยังร้องเพลงแทนใจให้ลูกช้างต่อแม่ช้าง ด้วยเพลงดังของตัวเอง คือเพลง "อสงไขย"และ "อย่าปล่อยมือ" ทำให้เกิดบรรยากาศอบอวลไปด้วยความอบอุ่น รวมทั้งทั้งมอบเงินให้ศูนย์อนุรักษ์ช้างฯอีกจำนวนหนึ่งด้วย
กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างความทรงจำสุดพิเศษให้แก่ผู้ร่วมงานแล้ว ยังสะท้อนถึงความทุ่มเทของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในการดูแลเอาใจใส่สวัสดิภาพและสภาพจิตใจของช้างไทยอย่างประคบประหงม เพื่อให้ทุกชีวิตได้รับการปกป้องและมีความสุขภายใต้ร่มเงาแห่งความรักอย่างแท้จริง