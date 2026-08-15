อุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ สนธิกำลังบุกยึดไม้หวง ซุกบ้านพักกลางป่า

กาญจนบุรี - อุทยานฯ เขื่อนศรีนครินทร์ สนธิกำลังฝ่ายปกครอง-ตำรวจ บุกตรวจบ้านพักกลางป่า พบไม้หวงห้ามแปรรูป ทั้งมะค่าโมง ประดู่ และยมหอม ซุกซ่อนพร้อมร่องรอยแปรรูปใหม่
ปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่กำชับหน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่า การลักลอบทำไม้ และการล่าสัตว์ป่า
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สายตรวจส่วนกลาง หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศร.6 (เขาเขียว-เขาวงศ์) และหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศร.10 (องสิต) สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครอง สารวัตรกำนันตำบลเขาโจด และตำรวจ สภ.ด่านแม่แฉลบ ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้ในพื้นที่ป่าบ้านไกรเกรียง หมู่ 3 ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 14 ส.ค.ที่ผ่านมา
ระหว่างตรวจพื้นที่ เจ้าหน้าที่พบไม้แปรรูปวางอยู่บนระเบียงหน้าบ้านพักหลังหนึ่งอย่างเปิดเผย จึงเข้าแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ แต่ไม่พบผู้พักอาศัยอยู่ภายในบ้าน เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ โดยประสานสารวัตรกำนันตำบลเขาโจดเข้าร่วมตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายหรือซุกซ่อนสิ่งของที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
จากการตรวจสอบโดยรอบบ้าน ซึ่งเบื้องต้นทราบว่าเป็นบ้านพักของนายเสวก พบไม้หวงห้ามแปรรูปสดใหม่หลายรายการ บางส่วนมีการทาสีชะแล็กซ์เพื่ออำพราง และมีร่องรอยการแปรรูปด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ โดยไม่พบรอยดวงตราค่าภาคหลวงหรือเครื่องหมายประทับของทางราชการ รวมทั้งหมด 4 รายการ จำนวน 19 แผ่น ปริมาตรรวม 0.9576 ลูกบาศก์เมตร
ของกลางประกอบด้วย ไม้มะค่าโมงแปรรูป 11 แผ่น ไม้ประดู่แปรรูป 6 แผ่น และไม้ยมหอมแปรรูป 2 แผ่น โดยไม้มะค่าโมงส่วนหนึ่งพบวางอยู่บริเวณระเบียงหน้าบ้าน และอีกส่วนอยู่หลังบ้าน มีการทาสีชะแล็กซ์อำพราง
เจ้าหน้าที่ประเมินค่าภาคหลวงรวม 147 บาท 9 สตางค์ และคิดเป็นความเสียหายต่อรัฐรวม 63,712 บาท พร้อมตีประทับตรา “ย 1763” บริเวณหน้าตัดไม้ของกลางทุกแผ่น เพื่อแสดงการตรวจยึด ก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายชักลากไม้ทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ศร.6 (เขาเขียว-เขาวงศ์)
นายคุณากร บุญเกื้อสง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมของกลางและพยานหลักฐานทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ด่านแม่แฉลบ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย พร้อมเร่งติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องมารับผิด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 กรณีมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ลูกบาศก์เมตรโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงความผิดตาม พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำไม้และการนำไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติออกจากพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยืนยันเดินหน้าเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนและปราบปรามการลักลอบทำไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด