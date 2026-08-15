ใครเป็นเจ้าของรับคืนด่วน! คนงานขุดดินในเรือนจำขอนแก่น เจอถุงยาบ้า 30 ถุงฝังซ่อนไว้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-พบถุงพลาสติกทึบแสงต้องสงสัยจำนวน 30 ถุง ฝังอยู่ภายในพื้นที่เรือนจำกลางขอนแก่น หลังคนงานก่อสร้างใช้รถแบคโฮขุดปรับแต่งพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ เบื้องต้นวัตถุภายในมีลักษณะต้องสงสัยว่าอาจเป็น “ยาบ้า”
มีรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2569 ภายในพื้นที่เรือนจำกลางขอนแก่น ขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังใช้รถแบคโฮขุดและปรับแต่งพื้นที่เพื่อเตรียมก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าได้ขุดพบวัตถุต้องสงสัยฝังอยู่ในดิน จึงแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ต่อมา พ.ต.ท.สุวิทย์ สาธิตธรรมชาติ สว.สส.ฯ ปรก.สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมด้วย ร.ต.อ.วิษณุศักดิ์ โชติอ่อน รอง สวป.สภ.เมืองขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.เมืองขอนแก่น เดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบถุงพลาสติกทึบแสงจำนวน 30 ถุง แบ่งเป็นถุงสีน้ำเงิน 24 ถุง และถุงสีชมพู 6 ถุง ภายในบรรจุวัตถุซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีลักษณะต้องสงสัยว่าอาจเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือเมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุจำนวนเม็ดยาหรือยืนยันชนิดของสารได้อย่างเป็นทางการ จึงยังไม่อาจสรุปว่าวัตถุดังกล่าวเป็นยาบ้าจริงหรือไม่ จนกว่าจะได้รับผลตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เบื้องต้นยังไม่ทราบว่าถุงต้องสงสัยทั้งหมดเป็นของผู้ใด โดยเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจถูกนำมาฝังไว้ในดินเป็นเวลานานแล้ว ส่วนบุคคลที่นำมาซุกซ่อนและช่วงเวลาที่นำมาฝังไว้ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจยึดถุงต้องสงสัยทั้ง 30 ถุง พร้อมจัดทำบันทึกการตรวจยึด ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และนำเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด เพื่อยืนยันชนิดของสารและจำนวนที่แน่ชัด
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า ประเด็นสำคัญที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบต่อไป คือจุดที่พบถุงต้องสงสัย พยานหลักฐาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาที่มาของวัตถุดังกล่าว รวมถึงตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลใดหรือไม่ หากผลตรวจยืนยันว่าเป็นยาเสพติด เจ้าหน้าที่จะขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นยังไม่มีการยืนยันว่าถุงดังกล่าวเป็นของผู้ต้องขัง เจ้าหน้าที่เรือนจำ หรือบุคคลใด จึงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์และพยานหลักฐานจากกระบวนการสอบสวนก่อน
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญระหว่างการขุดปรับพื้นที่ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ ก่อนคนงานจะพบวัตถุต้องสงสัยและแจ้งเจ้าหน้าที่ ทำให้ตำรวจเข้าตรวจสอบและนำถุงทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ ส่วนจะเป็นยาเสพติดจริงหรือไม่ มีจำนวนเท่าใด และเชื่อมโยงกับบุคคลใดหรือไม่ ต้องรอผลตรวจและความคืบหน้าจากพนักงานสอบสวน.