“เคซีซี อีวี” รุกตลาดรถไฟฟ้าอุดรธานี เปิดตัว STARRAY EM-R โอ่กระแสตอบรับดีขึ้นแท่นผู้นำ EV

อุดรธานี-“เคซีซี อีวี” รุกตลาดรถไฟฟ้าอีสานตอนบน เปิดตัว GEELY STARRAY EM-R รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ใช้ได้ทั้งไฟฟ้าล้วนและเครื่องยนต์น้ำมัน โอ่กระแสตอบรับดีเกินคาดยอดจดทะเบียน GEELY สูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดอุดรธานี พร้อมวางเป้ายกระดับให้บริการหลังขายอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ ( 15 ส.ค.) บริษัท เคซีซี อีวี จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในจังหวัดอุดรธานี จัดงานเปิดตัวและทดสอบสมรรถนะรถยนต์ “GEELY STARRAY EM-R” อย่างเป็นทางการ ที่โชว์รูม GEELY ถนนบายพาสอุดร-หนองคาย อำเภอเมืองอุดรธานี นับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หลังจากบริษัท จีลี่ ประเทศไทย เปิดตัวรถรุ่นดังกล่าวในประเทศไทยเป็นแห่งแรกของโลก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักธุรกิจ ผู้แทนจากภาคธุรกิจการค้าในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานจำนวนมาก พร้อมร่วมทดลองขับและสัมผัสเทคโนโลยีของรถยนต์เอสยูวีรุ่นใหม่ ที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน REEV (Range Extended Electric Vehicle) ซึ่งผสานการทำงานระหว่างพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเดินทางและลดข้อจำกัดด้านระยะทาง
นายศราวุธ คุณปิติลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีซี อีวี จำกัด กล่าวว่าปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่ผันผวน รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจกับรถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น ปัจจุบันยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของยอดจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ทั้งหมด
ขณะที่จังหวัดอุดรธานีถือเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมียอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 100% สูงเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค ส่วนแบรนด์ GEELY สามารถทำยอดจดทะเบียนเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดอุดรธานี นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พร้อมก้าวขึ้นติดอันดับ Top 10 ของประเทศ และอยู่ในกลุ่ม Top 3-Top 5 ของตลาดต่างจังหวัดทั่วประเทศ
นายศราวุธกล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้ส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้กับลูกค้าแล้วกว่า 460 คัน และมีแผนยกระดับการให้บริการหลังการขายอย่างต่อเนื่อง ผ่านศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจรที่รองรับทั้งแบรนด์ NETA และ GEELY ซึ่งเป็นศูนย์บริการแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่รองรับงานซ่อมบำรุงเชิงลึก ทั้งระบบแบตเตอรี่และระบบควบคุมหลักของรถยนต์ไฟฟ้า
นอกจากนี้ ศูนย์บริการของบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าประเทศเพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว ที่เดินทางข้ามแดนเข้ามาใช้บริการตรวจเช็ก ซ่อมบำรุง และสั่งซื้ออะไหล่อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านยานยนต์พลังงานใหม่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในอนาคต
สำหรับ GEELY STARRAY EM-R ได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดการเป็นรถยนต์เอสยูวี ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป สู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยยังคงความสะดวกในการเดินทางระยะไกล ด้วยระบบ REEV ที่สามารถเลือกได้ทั้งการชาร์จไฟและการเติมน้ำมัน ช่วยลดความกังวลเรื่องสถานีชาร์จ
ด้านสมรรถนะ รถรุ่นนี้ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% ด้วยเทคโนโลยี 11-in-1 ของ GEELY ให้กำลังสูงสุด 160 กิโลวัตต์ แรงบิด 262 นิวตัน-เมตร สามารถวิ่งในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ไกลสูงสุด 104.8 กิโลเมตร ตามมาตรฐาน NEDC พร้อมโหมดการขับขี่ 3 รูปแบบ ได้แก่ Pure, Hybrid และ Power
นอกจากนี้ ยังพัฒนาบนแพลตฟอร์ม GEA ติดตั้งระบบกันสะเทือนหลังแบบมัลติลิงก์ พร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะ ADAS ระดับ L2 รอบคัน ส่วนภายในห้องโดยสารมาพร้อมหลังคากระจกพาโนรามาแบบเปิด-ปิดได้ พื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ความจุสูงสุด 2,065 ลิตร เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศ ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง และจอแสดงผล 3 ตำแหน่ง รองรับทั้ง Apple CarPlay, Android Auto และแอปพลิเคชันของ GEELY
สำหรับราคาจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น PRO ราคา 699,900 บาท จากราคาปกติ 729,900 บาท สำหรับ 300 คันแรก และรุ่น MAX ราคา 799,900 บาท โดยมีสีตัวถังให้เลือก 4 สี ได้แก่ Glacier Blue, Alphine White, Cloudveil Silver และ Volcanic Grey
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังจัดโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้จองภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย 1.98% รับประกันตัวรถ 6 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 กิโลเมตร ฟรีประกันภัยชั้น 1 และเครื่องชาร์จไฟแบบพกพา ขณะที่รุ่น MAX จะได้รับฟิล์ม Lamina Ceramic Onyx Boost เพิ่มเติม