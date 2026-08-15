พบตำรวจแล้ว!“อู๋จุน”ยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวขอนแก่นปฏิเสธข้อกล่าวหาทำร้ายคนในบริษัทฯ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“อู๋จุน”ยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวขอนแก่น เข้าพบพนักงานสอบสวน โรงพักเมืองขอนแก่น หลังถูกออกหมายเรียกครั้งที่ 2 เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายคนภายในบริษัท แต่เจ้าตัวให้การปฎิเสธข้อกล่าวหา ขอให้การในชั้นศาล ปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อ พากันวิ่งขึ้นรถหนีนักข่าว
ความคืบหน้าคดีของนายกร คุณาทิปอภิสิริ อายุ 32 ปี อยู่บ้านเลข 22/11 ม.13 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ก่อเหตุทำร้ายร่างกายคนภายในบริษัทอู๋จุนไฮเอ็น หลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวหาว่าถูกทำร้ายภายในสตูดิโออู๋จุนไฮเอ็น โดยที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหาครั้งที่ 2 ล่าสุดวันนี้(15ส.ค.)นายกร เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.
หลังจากนั้น พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนายกรหรืออู๋จุนนานประมาณ 1 ชั่วโมง ก่อนที่พนักงานสอบสวน จะพาตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือ โดยทางยูทูบเบอร์ชื่อดัง ไม่ขอให้สัมภาษณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด ก่อนที่จะรีบวิ่งขึ้นรถยนต์ไฟฟ้ากลับออกไปอย่างเร็ว โดยมีหนูม่วง พี่เมย์ ยูทูปเปอร์ทีมงานเดียวกันขึ้นรถไปด้วย
พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ. เมืองขอนแก่น เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันนัดพบกับทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาในคดี ซึ่งเป็นการออกหมายเรียกครั้งที่2 แต่วันนี้ทางอู๋จุน ได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความ เข้าพบพนักงานสอบสวน แม้ว่าในชั้นพนักงานสอบสวนจะให้การปฏิเสธ ขอให้การในชั้นศาล ก็เป็นสิทธิของผู้ถูกกล่าวหา จากนั้นพนักงานสอบสวน จะได้รวบรวมสำนวนส่งอัยการต่อไป
สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2569 เวลา 16.10 น. ภายในสตูดิโออู๋จุนไฮเอ็น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดยผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ระบุว่าถูกผู้ถูกกล่าวหาทำร้ายร่างกาย โดยอ้างว่ามีการชกบริเวณใบหน้าและบีบคอหลายครั้ง ภายหลังเกิดเหตุ ผู้เสียหายเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ผลการตรวจของแพทย์ระบุว่าพบบาดแผลบริเวณหางคิ้วและบาดแผลฟกช้ำ ก่อนผู้เสียหายแสดงความประสงค์ดำเนินคดีในข้อหา “ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กาย”
ในส่วนการสอบสวน พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและพยานแล้ว 3 ปาก และอยู่ระหว่างเรียกสอบพยานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ครบถ้วน สำหรับพยานซึ่งเป็นพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องมีจำนวน 7 ปาก ปัจจุบันสอบปากคำแล้ว 2 ปาก และมีพยานเพิ่มเติมอีก 1 ปาก ซึ่งเป็นพยายานปากสำคัญ จะได้มีการเรียกมาสอบปากคำในเร็วๆนี้.