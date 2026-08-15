ปราจีนบุรีเร่งแก้ “ขยะกบินทร์บุรี” สกัดลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม ฟื้นสิ่งแวดล้อมคืนคุณภาพชีวิตชาวบ้าน

ปราจีนบุรี – จังหวัดปราจีนบุรีบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เร่งติดตามแก้ไขปัญหาขยะและกากของเสียในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี หลังชาวบ้านได้รับผลกระทบ พร้อมวางมาตรการเข้มสกัดการลักลอบขนย้ายและทิ้งขยะอุตสาหกรรม เร่งตรวจสอบคุณภาพน้ำ–อากาศ และติดตามดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด
วันนี้ ( 15 ส.ค.) นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นายชนาธิป โคกมณี และนายสัญญา นามี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับนายอำนาจ วิลาวัลย์ สส.ปราจีนบุรี เขต 1 นายสฤษดิ์ บุตรเนียน สส.ปราจีนบุรี เขต 3 พร้อมส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่กบินทร์บุรี และกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในที่ประชุมเน้นมาตรการสำคัญ ได้แก่ สกัดกั้นการลักลอบขนย้ายและทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัย ควบคุมปัญหากลิ่นและน้ำเสีย ควบคุมพื้นที่บ่อขยะ จัดทำแนวป้องกัน และเร่งกำจัดขยะตกค้าง พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ เพื่อติดตามผลตรวจคุณภาพน้ำและอากาศ
นอกจากนี้ ยังติดตามเส้นทางรถบรรทุกที่นำขยะหรือกากของเสียมาทิ้ง รวมถึงตรวจสอบผู้ครอบครองที่ดินซึ่งพบการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้ง ตลอดจนความคืบหน้าการแจ้งความและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสการลักลอบทิ้งขยะ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีย้ำว่า ปัญหาขยะใน อ.กบินทร์บุรี เป็นเรื่องเร่งด่วน ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด เพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษส่งผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาว
ขณะที่ สส.ปราจีนบุรี เตรียมนำปัญหาดังกล่าวเข้าสู่การอภิปรายในสภาฯ เพื่อผลักดันการช่วยเหลือประชาชนและเร่งแก้ไขปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเห็นการลักลอบนำขยะหรือกากของเสียมาทิ้ง สามารถแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ทันที