ชาวสวนจันทบุรีค้านอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด หวั่นทำลายป่า-ผลักช้างป่ารุกสวน ชี้เอื้อน้ำ EEC มากกว่าคนจันท์

จันทบุรี - ชาวสวนจันทบุรีสะท้อนความกังวลต่อโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ระบุไม่เห็นด้วยกับการเดินหน้าโครงการ หากต้องแลกด้วยการสูญเสียผืนป่าขนาดใหญ่และถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า หวั่นท้ายที่สุดชาวบ้านต้องเป็นผู้รับผลกระทบ ทั้งปัญหาช้างป่าและปริมาณน้ำที่อาจไม่เพียงพอในระยะยาว
ชาวสวนในจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยถึงมุมมองต่อโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดว่า ในฐานะคนทำสวนและเป็นคนในพื้นที่ ไม่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ สร้างอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด หากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำต้องแลกกับการทำลายผืนป่าและระบบนิเวศในพื้นที่เป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะพื้นที่ป่าซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของช้างป่าและสัตว์ป่านานาชนิด หากพื้นที่ป่าถูกทำลายหรือสูญเสียไป ย่อมเกิดคำถามว่าช้างป่าและสัตว์ป่าที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่จะไปอยู่ที่ใด และมีโอกาสสูงที่จะออกจากพื้นที่ป่าเข้ามาหากินในพื้นที่เกษตรของชาวบ้านมากขึ้น
ชาวสวนรายนี้ยังมองว่า ปัจจุบันชาวจันทบุรีเองก็ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งในบางปีอยู่แล้ว การทำลายป่าซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศและวงจรน้ำ อาจไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำในระยะยาว และหากในอนาคตเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงหรือฝนตกน้อยลง ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ยังอาจกลับมาเกิดขึ้นอีก
ขณะเดียวกัน สิ่งที่ชาวบ้านกังวลคือทิศทางการใช้ประโยชน์จากน้ำของโครงการ โดยมองว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และภาคอุตสาหกรรม มากกว่าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
“ถ้าต้องทำลายป่าหลายหมื่นไร่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำ แต่คนจันทบุรีไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ขณะที่ต้องเป็นผู้รับผลกระทบทั้งจากการสูญเสียป่า ปัญหาช้างป่า และสิ่งแวดล้อม ก็ต้องตั้งคำถามว่าคุ้มค่าหรือไม่”
ชาวสวนจันทบุรีรายนี้เห็นว่า การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นเรื่องจำเป็น แต่ควรพิจารณาให้รอบด้าน ทั้งเรื่องความมั่นคงด้านน้ำ ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ชุมชน และสัตว์ป่า รวมถึงต้องตอบให้ชัดเจนว่าประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์อย่างไร