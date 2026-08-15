“สมิทธิ์” นักร้อง Smith & Shane ยังนอนรอเลือดขวดแรก จากผู้ใจบุญ

สมิทธิ์ บัณฑิตย์ อดีตนักร้องวัย 56 ปี ที่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ และล่าสุดกระแสโลหิตติดเชื้อ ต้องการรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอ เป็นการด่วนนั้น ล่าสุดเมื่อเวลาผ่านไปกว่า 24 ชั่วโมง ยังไม่ได้รับเลือด ที่แผนกรับบริจาคของ ร.พ.ชลบุรี ส่วนที่สภากาชาดไทยยังไม่ทราบข่าว
สมิทธิ์ ยังคงนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู โรงพยาบาลชลบุรี เจ้าหน้าที่พยาบาลเวรต้องเฝ้าระวัง อาการอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เตียงคนไข้เบอร์ 8 ชั้น 3 ของตึกผู้ป่วยอาคารเฉลิมสิริบุญการ แม้วานนี้กระแสโซเชียลของการขอรับการบริจากเลือดให้ สมิทธิ์ จากผู้ใจบุญใจกุศลจะมีขึ้น และแชร์กันไปอย่างกว้างขวาง แต่ทางที่ ร.พ.ชลบุรี ยังไม่มีเลือดขวดแรกให้ ถึงแม้จะมีผู้ไปติดต่อแล้วขอบริจาคแล้ว 2 ราย แต่เลือดไม่ผ่านเกณฑ์ของการรับบริจาค
ส่วนสถานที่รับบริจาคเลือดของ ร.พ.ชลบุรีนั้น อยู่ที่ชั้น 3 ตึกอาคารเฉลิมราษฎร์สมบัติ ผู้ที่จะไปบริจาคเลือด จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไปพร้อมด้วย และติดต่อเจ้าหน้าทีแผนกรับบริจาคเลือด ต้องระบุว่า จะบริจาคให้คนไข้คนป่วยท่านใดด้วย เช่น บริจาคให้นายสมิทธิ์ บัณฑิตย์ คนป่วยที่เป็นคนไข้กระแสเลือดติดเชื้อ ขั้นตอนต่อไป เมื่อตรวจเลือดผ่านเกณฑ์บริจาคได้แล้ว ผู้ไปบริจาคจะต้องกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ที่เป็นระเบียบของส่วนราชการต่อไป ขั้นตอนเหล่านี้เป็นข้อกำหนดของการรับบริจาคเลือดให้ผู้ป่วยทุกคน
สำหรับในเวลานี้นั้น นายสมิทธิ์ มีความต้องการใช้เลือดเป็นอย่างมากเพื่อให้มีชีวิตรอด และรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของทาง ร.พ.ชลบุรี จึงยังคงอนนรอเลือดขวดแรกจากการบริจาคต่อไป
ล่าสุดมีเพื่อนของนายสมิทธิ์ที่เรียนด้วยกันมาทีโรงเรียนชลชาย โรงเรียนมัธยมชื่อดังของจังหวัดชลบุรี ติดต่อเพื่อจะไปบริจาคเลือดให้นายสมิทธิ์แล้ว..