หวั่นเหตุกราดยิง!ส่ง อส.คุมเข้มทางเข้า รร.เลยพิทยาคม ตรวจค้นกระเป๋านักเรียนที่เข้าสอบ NETSAT

เลย-ป้องกันดีกว่าแก้ไขล้อมคอกทีหลัง กำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ อส.ตรวจค้นกระเป๋านักเรียนกว่า 1,500 คนจากทั่วจังหวัดที่เดินทางเข้าสอบที่โรงเรียนเลยพิทยาคมเพื่อวัดความรู้ NETSAT หลังคืนก่อนมีข่าวสะพัดโซเชียล นร.ชาย ม.2โพสต์ขู่กราดยิง
มีรายงานว่า บรรยากาศที่หน้าประตู 1 ทางเข้าโรงเรียนเลยพิทยาคม ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย เมื่อเช้าวันนี้(15 ส.ค. ) มีนักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 จากทั่วจังหวัดเลยกว่า 1,500 คน เดินทางมาเข้าสอบ NETSAT หรือระบบทดสอบความฉลาดในการเรียนรู้ (North East General Scholastic Aptitude Test) จัดสอบโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้คะแนนยื่นเข้าเรียนต่อในรอบโควตาภาคอีสานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นที่น่าสังเกตว่า ในบริเวณโรงเรียนมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หลังจากวานนี้มีข่าวว่อนโซเชียล กรณีมีนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนเลยพิทยาคมปล่อยแชทหลุด คุยกับเพื่อน เตรียมก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียน ทำให้โรงเรียนต้องสั่งหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราว 1 วัน โดยผลการสอบสวนปรากฏว่าไม่พบว่าจะมีการก่อเหตุดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งทางโรงเรียนได้ออกแถลงการณ์สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองไปแล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้
โดยในเช้าวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย รวมกับเจ้าหน้าที่ อส.จังหวัดเลยและเจ้าหน้าที่อส.อำเภอเมืองเลย ร่วมกับคณะครูฝ่ายปกครองของโรงเรียน รวมกว่า 16 นาย ได้ตั้งจุดตรวจค้นกระเป๋า เพื่อป้องกันไม่ให้นำเขาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้าไปในโรงเรียน โดยส่วนใหญ่การเดินทางมาในวันนี้ ผู้ปกครองจะนำรถส่วนตัวมาส่งบุตรหลาน และบางส่วนยังมีความวิตกกังวลอยู่บ้างเล็กน้อย แต่ก็มั่นใจในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของทางโรงเรียน.