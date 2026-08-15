(คลิป)ระทึกกลางคอนเสิร์ต! ชายสะพายวัตถุคล้ายดาบหรือปืน เดินฝ่าฝูงชนเข้างานทำผู้คนตกใจ ที่แท้เป็น“ร่มทรงยาว”

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– ระทึกกลางคอนเสิร์ต ! ชายสะพายวัตถุคล้ายดาบหรือปืน เดินฝ่าฝูงชนเข้างานสตรีทฟู้ด ยูมาร์เก็ต โคราช ทำผู้คนตกใจ ที่แท้เป็นร่มทรงด้ามยาว ตั้งข้อสังเกตอาจเป็นการตั้งใจสร้างคอนเทนต์ บ่นอุบไม่น่าทำแบบนี้
วันนี้ ( 15 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวเผยคลิปภาพระทึกที่ผู้เข้าชมงานสตรีทฟู้ด “Street Food YOU Market” บันทึกภาพเอาไว้ เมื่อเวลา 22.30 น. 14 สิงหาคม 2569 ที่ตลาดยูมาร์เก็ต บริเวณสี่แยกหนองตาคง ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–16 สิงหาคม 2569 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าขาย และสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่
โดยในคลิปจะเห็นว่า ภายในงานมีกลุ่มวัยรุ่นและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นชายสวมเสื้อสีขาวรายหนึ่งสะพายวัตถุทรงยาวคล้ายมีดดาบหรืออาวุธปืน เดินปะปนเข้ามาในพื้นที่จัดคอนเสิร์ต ซึ่งมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินชื่อดังที่ดึงดูดประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นเดินทางมาชมการแสดงกันอย่างหนาแน่น แม้จะมีฝนตกโปรยปรายเกือบตลอดงาน แต่บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก
เมื่อชายคนดังกล่าวเข้ามาในพื้นที่จัดคอนเสิร์ต ผู้พบเห็นต่างหวาดระแวงและแตกตื่น จนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องเข้าตรวจสอบชายคนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน และพบว่า วัตถุที่สะพายอยู่ด้านหลังไม่ใช่อาวุธ แต่เป็น “ร่มทรงยาว” ที่เจ้าตัวนำมาใช้ป้องกันฝนเท่านั้น เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกเป็นระยะ เหตุการณ์จึงคลี่คลายลงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น
แต่ผู้ที่มาร่วมในงานบางส่วน ตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นการตั้งใจสร้างคอนเทนต์หรือไม่ หากใช่ ก็ไม่ควรทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้ เพราะช่วงนีมีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ผู้คนต่างรู้สึกหวาดระแวงมากพอแล้ว ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์สร้างความสูญเสียขึ้นอีก จึงต้องช่วยกันสอดส่อง ระมัดระวัง และป้องกันอย่างเต็มที่