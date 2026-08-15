“ประจวบฯ” โกยนักท่องเที่ยว 5.73 ล้านคน ครึ่งปีแรก รายได้เกือบ 2.7 หมื่นล้าน

ประจวบคีรีขันธ์ - ประจวบฯ –เพชรบุรี ยังขายได้ ตลาดต่างชาติโต สร้างรายได้เพิ่ม 2.05% ขณะที่ “เพชรบุรี” รายได้ท่องเที่ยวช่วง 5 เดือนแรกโต 3.21% สะท้อนแนวโน้มท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เน้นนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงและการใช้จ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้น
ร้อยโทสิทธิชัย ตัณฑสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปี จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 26,996.90 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวไทย 23,131.32 ล้านบาท และต่างชาติ 3,865.58 ล้านบาท โดยรายได้รวมลดลงจากปีก่อน 364.04 ล้านบาท หรือ 1.33% อย่างไรก็ตาม รายได้จากตลาดต่างชาติเพิ่มขึ้น 77.61 ล้านบาท หรือ 2.05% ถือเป็นสัญญาณบวกของตลาดต่างประเทศ
ขณะที่มีนักท่องเที่ยวเข้าพักสะสม 3,016,610 คน และมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 73.63% ส่งผลให้ประจวบคีรีขันธ์ยังติดอันดับ 6 ของประเทศด้านจำนวนผู้เยี่ยมเยือน และอันดับ 9 ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว สะท้อนศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวหลัก ทั้งหัวหิน ชะอำ และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ
ด้าน จังหวัดเพชรบุรี นางสาวดวงใจ คุ้มสะอาด ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเพชรบุรี เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2569 จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยว 16,291.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.21% แม้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มจะชะลอตัว แต่การใช้จ่ายต่อหัว หรือ Yield เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนทิศทางการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่ “คุณภาพมากกว่าปริมาณ” โดยให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อและใช้จ่ายในพื้นที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด
ทั้งนี้ ภาพรวมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์–เพชรบุรี ยังคงมีความแข็งแกร่ง แม้ต้องเผชิญปัจจัยท้าทายด้านเศรษฐกิจและการเดินทาง โดยตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติและการใช้จ่ายต่อหัวที่เพิ่มขึ้น ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของภาคการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งหลังของปี 2569.