เปิดใจอดีตช่างภาพวัย75ปีคนถ่ายภาพตอน"นายเฮียง " มอบโฉนดให้หลวงพ่อเพยสร้างวัดป่าอดุลยาราม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-"ตาแสง" อายุ 75 ปี อดีตช่างภาพคนกดชัตเตอร์บันทึกภาพวันที่ 'นายเฮียง พิมพ์ศรี' นำโฉนดที่ดินมามอบให้'หลวงพ่อเพย' อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามกับมือ เมื่อปี 2533 ยืนยัน นายเฮียง ตั้งใจถวายวัดเพื่อสร้างวัดจริง
วันนี้(14 ส.ค.)นายคำแสง พงษ์ชัย 75 ปี ชาวชุมชนสามเหลี่ยม4 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันที่นายเฮียง พิมพ์ศรี เจ้าของโฉนดที่ดินเลขที่ 61945 เนื้อที่ประมาณ 21 ไร่ มามอบให้กับหลวงพ่อเพย ปัญญาธโร อดีตเจ้าอาวาส ขณะนั้นเป็นสำนักสงฆ์ (ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2533-2534) เมื่อปี 2533
นายคำแสง เล่าว่า ตนจำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้เป็นอย่างดี เพราะในวันที่นายเฮียง ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ใหญ่บ้าน ได้นำเอาโฉนดที่ดินมามอบให้กับหลวงพ่อเพย ซึ่งตอนนั้นทางสำนักสงฆ์ได้มีการจัดงานบุญผะเหวด โดยตนเองขณะนั้นมีอายุประมาณ 35 ปี ด้วยความชื่นชอบในการถ่ายภาพ เมื่อทราบว่าที่วัดมีงานจึงเดินทางไปที่วัด และได้ใช้กล้องยี่ห้อ cannon ที่มีแฟลชอยู่ด้านบน กดถ่ายภาพตอนที่นายเฮียง ถวายโฉนดที่ดินให้กับหลวงพ่อเพย
หลังจากนั้นหลวงพ่อเพยได้รับมอบโฉนดที่ดินเอาไว้ ยืนยันว่า ในวันที่นายเฮียง นำโฉนดที่ดินมามอบให้หลวงพ่อเพย นายเฮียง มีสติสัมปชัญญะดี โดยหลังจากที่ตนเองถ่ายภาพแล้ว ก็เดินเล่นภายในบริเวณวัด ก่อนจะเดินทางกลับบ้าน ส่วนกล้องที่ใช้บันทึกภาพในสมัยนั้น ตนเองจำไม่ได้ว่าเก็บไว้ไหน เพราะผ่านเวลามานานมากแล้ว
นายแสง ยังกล่าวด้วยว่า ไม่เข้าใจว่านายเฮียง ก็ได้ถวายที่ดินให้วัดไปแล้ว แต่ทำไมยังมาเกิดเหตุการณ์ทายาทของนายเฮียงมาทวงสิทธิในกรรมสิทธิที่ดินกับทางวัดป่าอดุลยรามอีก