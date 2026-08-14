สาวเอนฯโร่แจ้งความ โดนลูกค้าเบี้ยวค่าจ้าง ยันไม่อยากทำให้เสียชื่อ/ขอแค่ค่าแรงคืน

อุดรธานี-สาวเอนเตอร์เทนวัย 24 ปี โร่แจ้งความโรงพักอุดรฯ หลังถูกลูกค้าชายเบี้ยวค่าจ้าง 2,500 บาท เผยขับรถไปรับถึงที่ ดูแล ชงเหล้า อยู่เป็นเพื่อนตลอดทั้งคืน แต่ลูกค้ากลับไม่ยอมจ่าย ยืนยันไม่ได้ต้องการทำอีกฝ่ายเสียหาย แค่อยากได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงคืนเท่านั้น
วันนี้ (14 ส.ค.) ร้อยตำรวจโทณัฐยศ สุวรรณไตรย์ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งความ จากนางสาวสกาย อายุ 24 ปี สาวสายเอนเตอร์เทน หลังถูกลูกค้าชายว่าจ้างให้ไปดูแลและเอนเตอร์เทน แต่กลับถูกเบี้ยวค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,500 บาท จึงเดินทางเข้าแจ้งความ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
น้องสกายเล่าว่า เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. วานนี้ เมื่อลูกค้าชายคนดังกล่าวว่าจ้างให้ไปนั่งดื่มและดูแลตามปกติ ซึ่งในรอบแรกมีการชำระค่าจ้างครบถ้วน ไม่มีปัญหาใดๆ แต่เมื่อถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน ลูกค้าคนเดิมได้ติดต่อกลับมาอีกครั้ง พร้อมบอกว่ากำลังเสียใจจากปัญหาความรักและเพิ่งเลิกรากับแฟน อยากให้ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงเป็นเพื่อน
ด้วยความสงสารและเห็นว่าเป็นงานสุจริต น้องสกายจึงขับรถยนต์ส่วนตัวไปรับลูกค้าถึงที่พัก พร้อมทั้งชวนเพื่อนสาวอีกคนมาร่วมดูแลด้วย ตลอดทั้งคืนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งนั่งพูดคุย ปลอบใจ ชงเครื่องดื่ม เต้น และสร้างบรรยากาศ เพื่อให้อีกฝ่ายผ่อนคลายจากความผิดหวังเรื่องความรัก กระทั่งเวลาประมาณ 04.00-05.00 น. จึงขับรถไปส่งลูกค้ากลับที่พัก ระหว่างนั้น ลูกค้าชายได้จ่ายค่าจ้างให้เพื่อนของเธอจำนวน 1,000 บาท แต่ค่าจ้างของน้องสกายที่ค้างอยู่อีก 2,500 บาท กลับไม่ได้รับการชำระ
น้องสกาย บอกอีกว่า ก่อนแยกย้ายกัน เธอได้ทวงถามค่าจ้างทันที แต่อีกฝ่ายซึ่งอยู่ในอาการมึนเมา บอกเพียงว่าให้ส่งเลขบัญชีมา แล้วจะโอนเงินให้ภายหลัง จึงรีบส่งเลขบัญชีไปให้ แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นเพียงข้อความสั้นๆว่า "ครับ" ก่อนที่อีกฝ่ายจะเงียบหายไป และไม่สามารถติดต่อได้อีก แม้จะพยายามโทรศัพท์ติดตามหลายครั้งด้วยความร้อนใจ แต่อีกฝ่ายก็ไม่รับสาย จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือ
รู้สึกเสียใจมาก เพราะงานสายเอนเตอร์เทนไม่ใช่งานที่สบายอย่างที่หลายคนเข้าใจ ต้องอดหลับอดนอนและใช้พลังงานหนัก ยิ่งครั้งนี้เห็นว่าลูกค้ากำลังเสียใจจากปัญหาความรัก จึงตั้งใจดูแลอย่างเต็มที่ ซึ่งลูกค้ารายนี้เป็นคนพูดจาดี ดูมีหน้าที่การงานที่มั่นคง และคาดว่าน่าจะประกอบอาชีพเป็นวิศวกร จึงไม่คิดว่าจะถูกเบี้ยวค่าจ้างเพียง 2,500 บาท แค่ขอเงินในส่วนที่ควรจะได้รับจากการทำงานเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม น้องสกายยืนยันว่า ไม่ได้ต้องการให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหาย เพียงแค่อยากให้ติดต่อกลับมาและชำระเงินส่วนที่ค้างอยู่ให้เรียบร้อย เพื่อให้เรื่องนี้จบลงด้วยดี