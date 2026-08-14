นาทีประวัติศาสตร์! “อนุทิน” พบ “ทักษิณ-อุ๊งอิ๊งค์” ร่วมงานศพ “เกรียง กัลป์ตินันท์” หลังไม่ได้เจอกันเกือบ 1 ปี

อุบลราชธานี - “อนุทิน” ร่วมงานสวดพระอภิธรรม “เกรียง กัลป์ตินันท์” ยกมือไหว้ทักทาย “ทักษิณ-แพทองธาร-สมชาย” อดีตนายกฯ จากตระกูลชินวัตร หลังไม่ได้พบกันนานเกือบ 1 ปี ท่ามกลางนักการเมืองหลายพรรคแห่ร่วมงานคับคั่ง
ค่ำวันนี้(14ส.ค.)ที่สำนักงาน ส.ส.วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ถนนบูรพาใน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพนายเกรียง กัลป์ตินันท์ อดีต รมช.มหาดไทย และอดีต ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาให้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ณ วัดมงคลโกวิทาราม ต.ปทุม อ.เมืองอุบลราชธานี
โดยในวันนี้ นายทักษิณ ชินวัตร นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 3 อดีตนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ท่ามกลางนักการเมืองและบุคคลในแวดวงการเมืองที่ทยอยเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง
ไฮไลต์สำคัญของงานเกิดขึ้นเมื่อเวลา 18.45 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานประธานในพิธีสวดพระอภิธรรม ได้เดินทางมาถึงวัดมงคลโกวิทาราม และได้เข้าไปยกมือไหว้ทักทายนายทักษิณ และ น.ส.แพทองธาร รวมทั้งนาสมชาย อย่างนอบน้อม โดยถือเป็นการพบหน้ากันอีกครั้ง หลังจากไม่ได้พบกันมานานเกือบ 1 ปี ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและรัฐบาล
นอกจากนั้น ยังมีบุคคลสำคัญทางการเมืองและคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมงาน อาทิ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี, นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รวมถึง นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช อดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, น.ส.จิราพร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย, น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนนักการเมืองท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่อง
สำหรับนายเกรียง กัลป์ตินันท์ ผู้วายชนม์ถือเป็นนักการเมืองบ้านใหญ่ของพรรคเพื่อไทย มีบทบาทในการยึดหัวหาดทางการเมืองในอีสานใต้ให้พรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยยังเป็นพรรคไทยรักไทย และอยู่กับพรรคมาอย่างยาวนาน ทั้งในยามรุ่งเรืองและยามวิกฤต โดยนายเกรียงเป็น ส.ส.ถึง 5 สมัยของจังหวัด ก่อนจะให้นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ บุตรชายมาลงสมัครแทน และตัวเองขึ้นไปเป็น ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์
บทบาทนายเกรียง ถือมีความสำคัญอย่างมากต่อพรรคเพื่อไทย ใน จ.อุบลราชธานี และอีสานใต้ โดยสามารถนำพาผู้สมัครของพรรคครองเสียงข้างมากในจังหวัดมาอย่างยาวนานหลายสมัย มีเพียงการเลือกตั้งปี 2569 ซึ่งมีบ้านใหญ่ของพรรคย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทย และไทยรวมพลัง ทำให้ได้ ส.ส.เข้ามาเพียง 3 ที่นั่งจากจำนวน 11 ที่นั่งของจังหวัด
การสิ้นนายเกรียง ย่อมส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งในครั้งต่อไปของพรรคเพื่อไทย ซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ที่นั่ง ส.ส.ในจังหวัดมากน้อยเพียงใด แต่ในส่วนการเมืองท้องถิ่นแล้ว ยังถือว่าตระกูล “กัลป์ตินันท์” ยังสามารถยึดครองที่นั่งทั้งในส่วนของนายกองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีนายกานต์ กัลป์ตินันท์ น้องชายเป็นนายกฯอยู่ และเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งมี น.ส.พิศทยา ไชยสงคราม ลูกสะใภ้เป็นภรรยาของนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ บุตรชายนายเกรียงเป็นนายกเทศมนตรี ยังคงมีความมั่นคงและแข็งแกร่งกว่าคู่แข่งอยู่หลายขุม
การสูญเสียนายเกรียงไปครั้งนี้ ทำให้ทิศทางการเมืองระดับชาติในจังหวัดอุบลราชธานี มีแรงกระเพื่อม และโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะกลับมาครองที่นั่ง ส.ส.เสียงข้างมากของจังหวัดเป็นไปด้วยความลำบาก เพราะการขาดขุนพลคนสำคัญอย่างนายเกรียง กับป์ตินันท์ไปในครั้งนี้