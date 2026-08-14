ลูกทาสยาคลั่งคว้ามีดขอฟันคอแม่ดับคาสวน ตร.ล็อกตัวทันควัน แจ้งข้อหาหนัก "ฆ่าบุพการี"

กาฬสินธุ์- เกิดเหตุชายวัย 25 ปี ชาวสหัสขันธ์ ทะเลาะกับแม่แท้ๆ อายุ 70 ปี ก่อนคุ้มคลั่งคว้ามีดขอยาว 60 ซม. ฟันเข้าที่คอดับสลดคาสวนหลังบ้าน ชาวบ้านเผยลูกชายมีประวัติทาสยาเสพจนป่วยจิต ด้านตำรวจ สภ.สหัสขันธ์ รวบตัวได้ทันควัน แจ้งข้อหาหนักฆ่าบุพการี
เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันนี้ (14 ส.ค.) ตำรวจ สภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับแจ้งเหตุสลด มีผู้ถูกทำร้ายเสียชีวิตภายในสวนหลังบ้านพัก เลขที่ 147/1 หมู่ที่ 6 ต.โนนแหลมทอง อ.สหัสขันธ์ หลังรับแจ้ง พ.ต.อ.จักรพรรดิ วิจิตรไวทยะ ผกก.สภ.สหัสขันธ์ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมประสานแพทย์เวร โรงพยาบาลสหัสขันธ์ เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ เข้าร่วมตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
จากการเข้าตรวจสอบบริเวณสวนหลังบ้านพักจุดเกิดเหตุ พบร่าง นางบุญล้ำ นามเดช อายุ 70 ปี นอนเสียชีวิตอยู่กลางสวน สภาพศพถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่บริเวณคอเป็นบาดแผลฉกรรจ์ บริเวณโดยรอบพบร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดกระจายทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่จึงทำการปิดกั้นพื้นที่ เพื่อบันทึกภาพและจัดเก็บพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ในทันที คือ นายชานนท์ วงษ์มาลา อายุ 25 ปี ซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆ ของผู้เสียชีวิต พร้อมยึดของกลางอาวุธมีดขอยาวรวมด้ามประมาณ 60 เซนติเมตร จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทั้งสองพักอาศัยอยู่ด้วยกัน ก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง ก่อนที่ลูกชายจะขาดสติ คว้ามีดขอฟันเข้าที่คอของมารดาจนเสียชีวิต
นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านใกล้เคียง ให้ข้อมูลว่า ผู้ก่อเหตุมีปัญหาด้านสุขภาพจิต และมีประวัติพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเอกสารทางการแพทย์มาประกอบสำนวนคดี
ด้าน พ.ต.อ.จักรพรรดิ วิจิตรไวทยะ ผกก.สภ.สหัสขันธ์ ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.สาคร สาระกรณ์ พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี พร้อมชุดสืบสวน ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบปากคำอย่างละเอียด พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น "ฆ่าบุพการี" ก่อนส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้มอบให้กู้ภัยนำส่งชันสูตรอย่างละเอียด ก่อนให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป