เสือโคร่งห้วยขาแข้งโผล่อีก!คาดไล่ล่ากวางจากป่า ทิ้งรอยเท้ากระจายเต็มไร่มันฯ

อุทัยธานี – ชาวบ้านอยู่ใกล้แนวป่ากันชน “ห้วยขาแข้ง” ผวาอีก..หลังเกิดเหตุเสือโคร่งขย้ำ จนท.พิทักษ์ป่า ดับสยอง ล่าสุดพบรอยเท้าเสือโคร่งเดินเต็มไร่มันสำปะหลัง คาดไล่ล่ากวางจากป่าจนถึงไร่ ผญบ.ต้องประกาศเสียงตามสายห้ามเข้าไร่เข้านายามค่ำคืน
วันนี้(14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี หลังชาวบ้านแจ้งว่าพบรอยเสือโคร่งเข้ามาในพื้นที่ทำกิน ซึ่งอยู่ใกล้กับแนวป่ากันชนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก
นางเครือวัลย์ ฉิมมาลี อายุ 51 ปี ภรรยาผู้ใหญ่บ้าน เปิดเผยว่า ตนเช่าที่ดิน 5 ไร่ เพื่อปลูกมันสำปะหลัง เมื่อเข้าไปตรวจดูไร่กลับพบรอยอุ้งเท้าสัตว์ขนาดใหญ่จำนวนมากอยู่ทั่วบริเวณ ดูแล้วน่าจะเป็นรอยเสือโคร่งที่เข้ามาเดินในช่วงเช้ามืด ที่น่าสังเกตคือภายในไร่มันสำปะหลังยังพบรอยเท้ากวางเป็นจำนวนมาก ลักษณะคล้ายกับถูกสัตว์นักล่าวิ่งไล่ จึงคิดว่าเสือโคร่งอาจไล่กวางออกมาจากพื้นที่ป่า จนถึงไร่ของชาวบ้าน
หลังเกิดเหตุเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิต ชาวบ้านในพื้นที่ต่างรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้น เนื่องจากพื้นที่ทำกินอยู่ติดกับแนวป่ากันชน และก่อนหน้านี้ประมาณ 2 เดือน ก็เคยพบร่องรอยเสือเข้ามากัดสุนัขของชาวบ้านจนตายมาแล้ว ขณะนี้ชาวบ้านหลายคนเริ่มไม่กล้าออกไปทำไร่ โดยเฉพาะในช่วงเช้ามืดและช่วงค่ำ เพราะเกรงว่าจะเผชิญหน้ากับเสือโดยไม่ทันตั้งตัว
ด้านนายเริงชัย ฉิมมาลี อายุ 56 ปี ผู้ใหญ่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 12 เปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งเรื่องรอยเสือ ได้ประกาศเตือนชาวบ้านผ่านหอกระจายข่าวและกลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน ขอให้หลีกเลี่ยงการออกไปทำไร่ทำนาในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เพราะเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 เวลาประมาณ 06.00 น. ขณะที่ตนกำลังจูงวัวออกไปเลี้ยง ก็พบรอยเท้าสัตว์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่วัดขนาดรอยเท้าได้ประมาณ 9 เซนติเมตร และสันนิษฐานว่าอาจเป็นเสือโคร่งวัยหนุ่ม อายุประมาณ 3-5 ปี
“ที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้เคยพบเสือเข้ามาใกล้พื้นที่ทำกินอยู่เป็นระยะ แต่ปีนี้ชาวบ้านพบร่องรอยเสือบ่อยครั้งและมีการแจ้งเหตุเข้ามามากขึ้น ทำให้ชาวบ้านรู้สึกหวาดกลัว โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ถูกเสือทำร้ายจนเสียชีวิต”
ล่าสุด เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้เพิ่มการลาดตระเวนในช่วงค่ำ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของเสือ หากพบตัวจะดำเนินการผลักดันกลับเข้าสู่พื้นที่ป่า พร้อมใช้โดรนสำรวจพื้นที่โดยรอบ เพื่อตรวจสอบว่าเสือออกนอกแนวป่ากันชนหรือไม่ ก่อนวางมาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้านต่อไป