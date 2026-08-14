ประมงชลบุรี ตรวจสอบ"ปลาหมอคางดำ" โผล่ชายฝั่ง คาดฝนตกทำน้ำจืดไหลลงทะเลดึงปลารวมตัว

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ประมงจังหวัดชลบุรีส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังชาวประมงพบปลาหมอคางดำจำนวนมากติดอวนบริเวณชายฝั่งบ้านโรงโป๊ะ เผยจับได้กว่า 200 กก. คาดฝนตกต่อเนื่องและน้ำจืดไหลลงทะเล อาจทำให้ความเค็มเปลี่ยน ดึงปลารวมตัวชายฝั่ง
จากกรณีชาวประมงพบปลาหมอคางดำจำนวนมากติดอวนบริเวณชายฝั่งบ้านโรงโป๊ะ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 2569 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายประมงอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้พบปลาหมอคางดำเป็นชาวประมงในพื้นที่ ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง โดยเมื่อวันที่ 12 ส.ค. เวลาประมาณ 13.00 น. ได้นำเรือออกทำประมงด้วยอวนปลากระบอก ความยาวประมาณ 80-90 เมตร ขนาดช่องตาอวนประมาณ 4.5 เซนติเมตร ไปวางบริเวณชายฝั่งทะเลบ้านโรงโป๊ะ หลัง THE COP Seminar & Resort ห่างจากชายฝั่งประมาณ 600 เมตร
เมื่อเก็บกู้อวนกลับพบปลาหมอคางดำติดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก น้ำหนักรวมกว่า 200 กิโลกรัม จากนั้นชาวประมงได้นำปลาทั้งหมดกลับบ้าน เพื่อแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านและประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการนำไปประกอบอาหาร
ชาวประมงรายดังกล่าวยังให้ข้อมูลว่า ช่วงเวลาที่นำอวนไปวางเป็นช่วงน้ำทะเลกำลังขึ้น หลังจากระดับน้ำลดลงมากในช่วงเช้า ประกอบกับตลอดเดือนสิงหาคมมีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก จึงตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำและระดับความเค็มบริเวณชายฝั่ง อาจเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ปลาหมอคางดำเคลื่อนตัวออกมารวมกลุ่มและหากินบริเวณชายฝั่งมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อมูลจากการสังเกตของชาวประมง และจำเป็นต้องมีการติดตามและตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อประเมินการกระจายตัวและผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีขอความร่วมมือชาวประมง หากพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ จ.ชลบุรี สามารถแจ้งข้อมูลผ่าน Facebook เพจสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี หรือโทรศัพท์ 038-398049 เพื่อร่วมกันติดตามสถานการณ์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป.