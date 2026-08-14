ยังไม่หมดอี๊ก!23 แอดมินเว็บพนันชาวไทยถูกลาวจับและส่งกลับประเทศ

หนองคาย-ทางการลาว ส่งกลับแอดมินชาวไทยทั้งชายและหญิง 23 คน เปิดเว็บพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ 7 เว็บ ถูกลาวกวาดล้างทลายเครือข่าย แล้วส่งกลับประเทศด้านจังหวัดหนองคาย
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้(14 ส.ค.) พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง รองผกก.สส.สภ.เมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้รับมอบตัวคนไทย เป็นชาย 9 คน หญิง 14 คน รวมจำนวน 23 คน จากทางการลาว หลังจากถูกทางการลาวกวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ แสกมเมอร์ ในนครลวงเวียงจันทน์
โดยได้พาตัวกลับมายังประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย จากนั้นคุมตัวมาดำเนินการตามมาตรการคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพ ที่ห้องประชุมมิตรภาพ กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โดยไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่มีเหยื่อจากการถูกหลอกลวง และไม่พบบุคคลตามหมายจับ
จากการสอบสวน พบว่าทั้ง 23 คน ได้เดินทางออกไปทำงานเว็บพนัน จำนวน 7 เว็บพนัน ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ 15,000-18,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 18 ก.ค.69 ถูกทางการลาวกวาดล้างอย่างหนัก ทั้งหมดถูกทางการลาวควบคุมตัวไว้ในฐานความผิดทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันในประเทศลาว เมื่อกระบวนการทางกฎหมายของ สปป.ลาว เสร็จสิ้น จึงได้ประสานทางการไทย ส่งตัวทั้ง 23 คน กลับประเทศไทย ดำเนินการตามกฎหมายของไทย
โดยเจ้าหน้าที่จัดหางานดำเนินคดีกรณีออกไปทำงานต่างประเทศไม่แจ้งฯ ส่วนหน่วยงานความมั่นคงอื่น ๆ ขึ้นบัญชีเป็นบุคคลเฝ้าระวัง ร่วมกับทางการลาว และดำเนินการเปรียบเทียบปรับทุกรายก่อนปล่อยตัว