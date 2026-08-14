วิกฤตน้ำต้องแก้ด่วน! สทนช. ลุยปรับปรุงแผนแม่บทจัดการน้ำลุ่มน้ำชีรับมืออนาคต

หนองบัวลำภู – สทนช. เดินหน้าปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี เปิดเวทีระดมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสีย จ.หนองบัวลำภู เป็นเวทีแรกของการประชุมกลุ่มย่อย 5 จังหวัด นำหลัก SEA และ IWRM ผนึกข้อมูลเชิงพื้นที่กับเสียงประชาชน หวังวางทิศทางบริหารจัดการน้ำที่ตอบโจทย์พื้นที่ รับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ และสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
วันนี้( 14 ส.ค.) ที่ห้องประชุมณัฐพงษ์ 1 โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์ จ.หนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เดินหน้ากระบวนการปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566–2580 โดยเปิดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานในระยะการกำหนดขอบเขต ภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี ปรับปรุงช่วงที่ 1 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่
การประชุมครั้งนี้ มีนายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการประชุม โดย นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 มอบหมายให้ นายณัฐวุฒิ พันธุ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 เข้าร่วมการประชุม
ทั้งนี้ สทนช. มุ่งหวังให้กระบวนการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำชีเป็นไปอย่างรอบด้าน สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง
สำหรับแนวทางการจัดทำและปรับปรุงแผนแม่บทฯ ได้ยึดหลัก การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบองค์รวม หรือ IWRM (Integrated Water Resources Management) โดยพิจารณาความเชื่อมโยงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วิศวกรรม และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่กับการดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พ.ศ. 2566–2580 และแผนระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน โครงการฯ ยังนำกระบวนการ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ หรือ SEA (Strategic Environmental Assessment) มาใช้เป็นกรอบสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนา โดยพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมและนำไปบูรณาการกับการจัดทำแผนแม่บทฯ เพื่อให้แผนสามารถถ่ายทอดลงไปถึงระดับพื้นที่ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนในลุ่มน้ำชี
ก่อนหน้านี้ โครงการฯ ได้จัดประชุมปฐมนิเทศมาแล้ว 2 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2569 ที่จังหวัดขอนแก่น และเวทีที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2569 ที่จังหวัดยโสธร จากนั้นได้นำข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ ข้อกังวล และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมมาประกอบการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างแผนแม่บทฯ จนเข้าสู่ขั้นตอนการกำหนดขอบเขตแล้วเสร็จ ก่อนนำผลการศึกษามารับฟังความคิดเห็นในเวทีประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้
นายธรรมพงศ์ เนาวบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 เปิดเผยว่า การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมพิจารณาความชัดเจนของร่างวิสัยทัศน์ ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนร่างทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น ซึ่งข้อมูลจากเวทีจะมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชีให้สอดคล้องกับบริบท ปัญหา ความต้องการ และความท้าทายของพื้นที่
ทั้งนี้ สทนช. กำหนดจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 รวม 5 เวที ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร และจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาและพื้นที่ใกล้เคียงสามารถเข้าถึงเวทีได้สะดวก โดยแต่ละเวทีมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 50 คน ครอบคลุมผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทำและดำเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์หรือได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
นายธรรมพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สทนช. ต้องการให้ผู้แทนจากทุกภาคส่วนมีความเข้าใจร่วมกันถึงความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการศึกษาในขั้นตอนการกำหนดขอบเขตกับกระบวนการจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำด้วย SEA ขณะเดียวกัน คณะที่ปรึกษาจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเวทีไปปรับปรุงร่างวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น และเกณฑ์การประเมินทางเลือก ให้มีความชัดเจนและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาทางเลือกและการประเมินทางเลือกในระยะต่อไป
ภายหลังการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 แล้ว โครงการฯ จะเดินหน้าจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสื่อสารความคืบหน้าและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 5 เวที ก่อนรวบรวมข้อมูลจากทุกภาคส่วนมาสรุปผลการศึกษา และจัดเวทีปัจฉิมนิเทศอีก 2 เวที ภายหลังการจัดทำร่างผลการศึกษาแล้วเสร็จ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม เครือข่ายลุ่มน้ำ และประชาชน ร่วมพิจารณาทิศทางการพัฒนา ทางเลือก และมาตรการสำคัญของแผน
เป้าหมายสุดท้ายคือการจัดทำ “แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำชี” ฉบับสมบูรณ์ ที่ผ่านการกลั่นกรองจากข้อมูลทางวิชาการ ควบคู่กับเสียงสะท้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีความเป็นเอกภาพ เชื่อมโยงทุกมิติ สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และนำไปสู่ความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำชีในระยะยาว โดยมีประชาชนและทุกภาคส่วนในลุ่มน้ำชีเป็น “เจ้าของร่วมกัน” ของแผนแม่บทฉบับใหม่อย่างแท้จริง