ตำรวจออก 5 หมายเรียกสอบปมวางท่อปิดทางเข้าวัดป่าอุลยาราม "ป้าดา" โดนด้วย ยันคดีบุกรุกแยกต่างหากจากคดีพิพาทที่ดิน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจ สภ.เมืองขอนแก่น เร่งสอบสวนกรณีท่อปูนถูกนำมาปิดทางเข้า-ออกวัดป่าอดุลยาราม ออกหมายเรียก 5 ฉบับรวมถึง “ป้าดา” ที่มีพยานเห็นอยู่ในเหตุการณ์ด้วย โดยยืนยันว่า คดีบุกรุกเป็นอีกประเด็นหนึ่ง แยกจากข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิที่ดิน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม
บ่ายวันนี้(14 ส.ค.) พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีกลุ่มชายฉกรรจ์เข้าบุกรุกพื้นที่วัดป่าอดุลยาราม ว่า จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานที่ได้รับ พบรถที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 4 คัน ประกอบด้วยรถตู้ 2 คัน รถผสมปูน 1 คัน และรถกระบะขนวัสดุอีก 1 คัน โดยตำรวจทราบตัวผู้เกี่ยวข้องแล้ว และได้เรียกเจ้าของรถมาสอบปากคำในฐานะพยาน ส่วนคนขับรถผสมปูนให้การว่า ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการร้านให้เข้ามาเทปูนบริเวณดังกล่าว โดยเข้าใจว่าเป็นการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อปูน ตำรวจได้เชิญมาให้ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้ว ล่าสุดตำรวจออกหมายเรียกทั้งหมด 5 ฉบับ แบ่งเป็นหมายเรียก “ป้าดา” 1 ฉบับ และหมายเรียกเจ้าของรถที่เกี่ยวข้องอีก 4 ฉบับ โดยหมายเรียกป้าดาส่งไปยังที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ในกรุงเทพมหานคร ขณะนี้ยังไม่มีการประสานกลับมายังตำรวจ
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดและคำให้การของพยานสามารถยืนยันได้ว่า ป้าดาปรากฏอยู่ในเหตุการณ์วันเกิดเหตุ จึงต้องเชิญมาสอบปากคำเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพิจารณาความเกี่ยวข้องกับคดี ส่วนกรณีรถตู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ตำรวจได้ประสานกับตำรวจนครบาลแล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีอื่นในพื้นที่ สน.พระโขนงหรือไม่
สำหรับข้อกล่าวหาบุกรุก ตำรวจชี้แจงว่า ประเด็นสำคัญอยู่ที่ “สิทธิการครอบครอง” หากมีบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนสิทธิการครอบครองของผู้ครอบครองที่ดิน ก็อาจเข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินสิ้นสุดลงก่อน
ขณะเดียวกัน ตำรวจยังชี้แจงกรณีข้อกล่าวอ้างว่าวัดป่าอดุลยารามอาจเป็นแหล่งมั่วสุม โดยระบุว่า ก่อนหน้านี้เคยเข้าตรวจสอบวัดประมาณ 3 ครั้ง หลังมีผู้ร้องเรียน และตรวจปัสสาวะพระ ลูกวัด และบุคคลที่อยู่ภายในวัด ผลส่วนใหญ่ไม่พบสารเสพติด มีเพียงครั้งหนึ่งที่พบในเด็กวัด 1 ราย ซึ่งได้ดำเนินคดีไปแล้ว
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่โดยรอบวัดป่าแห่งนี้ ตำรวจพบว่ามีกล้องวงจรปิดไม่เพียงพอ โดยมีเพียงบริเวณกุฏิเจ้าอาวาส ขณะที่บริเวณประตูและพื้นที่โดยรอบยังไม่มีกล้อง จึงมีการรวบรวมเงินจากข้าราชการตำรวจเพื่อซื้อบริจาคให้วัด นำไปติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ตำรวจยืนยันว่า จะเร่งสอบสวนพยานและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.