(คลิป)เร่งตามรอย “เสือปิ่น”ออกป่าคลองลาน ขย้ำไก่-สุนัข จนท.ยันเป็นเสือโคร่งชรา-ตาบอด ไม่ดุ

กำแพงเพชร – เสือโคร่งออกป่าขย้ำไก่-สุนัข ชาวคลองลานพัฒนา จนผวากันทั่ว..ล่าสุดยังวนใกล้ชุมชนชายขอบอุทยานฯ แต่ชาวบ้านเริ่มคลายกังวล เข้าไร่ลงนาตามปกติ ยกเว้นชาวสวนยางฯหันมากรีดยางช่วงบ่ายแทน..หลัง จนท.ยืนยันเป็น “เสือแม่ปิ่น”วัยชรา-ตาบอด 1 ข้าง ไม่ใช่เสือดุ พร้อมตามรอย 24 ชั่วโมง
ความคืบหน้าการติดตาม “เสือปิ่น” เสือโคร่งเพศเมียวัยชรา อายุประมาณ 13 ปี รหัส HKT236F ซึ่งพบเคลื่อนไหวบริเวณใกล้ชุมชนชายขอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร กินไก่และสุนัขของชาวบ้าน สร้างความกลัวให้กับคนในชุมชน
ล่าสุดบ่ายวันนี้(14 ส.ค.) ชาวบ้าน หมู่ 2 ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร ยังคงออกทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ หลังจากทราบข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ว่า เสือที่มากินไก่สุนัข เป็น “เสือแม่ปิ่น” เสือโคร่งวัยชรา ตาบอดข้างหนึ่ง เป็นเสือไม่ดุร้าย ทำให้ชาวบ้านคลายความกังวลลง เริ่มเข้าไร่ทำนาตามปกติ แต่ที่มีการปรับเปลี่ยนเฉพาะการอาชีพกรีดยาง ซึ่งเดิมจะกรีดในตอนกลางคืน ก็เปลี่ยนมากรีดยางช่วงประมาณบ่าย 3 โมงเย็นถึงประมาณ 6 โมงเย็น
ขณะที่นายหนูไกร มีประทุม อายุ 53 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.คลองลานพัฒนา ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างต่อเนื่องว่าขณะนี้เสืออยู่บริเวณไหน และประชาสัมพันธ์ต่อให้ลูกบ้านทราบข้อมูล ส่วนในคอกปศุสัต์ขณะนี้ได้มีการติดไฟส่องสว่างเพิ่มเติมและจุดกองไฟให้คอกสัตว์ เพื่อป้องกันเสือเข้ามาทำร้ายและกินสัตว์ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
นางกัลยารัตน์ สิงห์รอ อายุ 59 ปี บ้านอยู่ ม.25 บ้านใหม่ศรีสุวรรณ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน แต่มาเปิดร้านขายอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยวชื่อ “ร้านรักษ์เขา” ในพื้นที่ติดต่อกับหมู่ 2 เปิดเผยว่า จากข่าวเสือเข้ามาอยู่ใกล้ชุมชน และได้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เป็นเสือชรา ก็ไม่ได้สร้างความกังวลให้กับตนมากนัก เห็นว่าเป็นเสือวัยชราหากินลำบากในป่าใหญ่
แต่ข่าวที่ออกไปว่ามีเสือออกจากป่ามาใกล้ชุมชน ก็กระทบในเรื่องร้านค้าที่เปิดอยู่บ้าง ซึ่งปกติจะคึกคักแต่กลับเงียบเหงาลง ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายเสือปิ่นออกนอกพื้นที่ให้ได้โดยเร็วเพื่อให้สถานการณ์กลับมาปกติ
ทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ระดมกำลังติดตามพฤติกรรมเสือปิ่นตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งการใช้ปลอกคอสัญญาณดาวเทียม โดรนตรวจจับความร้อน และการลาดตระเวนเชิงรุก พร้อมประสานผู้นำชุมชนและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุปะทะระหว่างคนกับสัตว์ป่า
อย่างไรก็ตาม เมื่อเสือปิ่นเข้าสู่วัยชรา สภาพร่างกายและความคล่องตัวลดลง ทำให้พฤติกรรมการล่าเปลี่ยนไป เจ้าหน้าที่ประเมินว่าเสือปิ่นเริ่มปรับตัวด้วยการเดินตามเส้นทางที่คุ้นเคยและหาอาหารมื้อเล็กๆ บริเวณชายขอบผืนป่าแทนการล่าเหยื่อในพื้นที่ป่าลึก