ตร.ลับแล-ฝ่ายปกครอง ปิดล้งรวบ ก๊วนชายกร่างโชว์ลายสัก-พกลูกซองตุงเอว ควง M16 โชว์โซเชียล

อุตรดิตถ์ – ผกก.สั่งฟันไม่เลี้ยง..ตำรวจลับแล สนธิกำลังฝ่ายปกครอง นำหมายศาลฯปิดล้งทุเรียนรวบ ก๊วนชายฉกรรจ์โชว์กร่าง ทั้งถอดเสื้อเปิดรอยสลักเต็มตัว-พกลูกซองสั้นตุงเอว/ควงปืนคล้าน M16 โพสต์โซเชียลฯ จนชาวบ้านร้านช่องหวาดกลัว แถมเจอทั้งน้ำท่อม-ยาบ้า-บุหรี่ไฟฟ้า ครบ
วันนี้(14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.อ.เจริญ แดงเรือง ผกก.สภ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วยนายจำลอง ยาอยู่สุข ผู้บังคับกองร้อยรักษาดินแดน จ.อุตรดิตถ์ นายอิทธิศักดิ์ ต๊ะคำ ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอลับแล นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลับแล ร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์ และฝ่ายปกครองอำเภอลับแล นำหมายศาลเข้าปิดล้อมตรวจค้นล้งทุเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่หมู่ 2 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ หลังสืบทราบว่าเป็นสถานที่พักอาศัยของกลุ่มชายฉกรรจ์ที่โพสต์ภาพอาวุธปืนลงโซเชียลมีเดีย
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ บัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ "โกหมาแตงโมทุเรียนซิ่ง" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า "แฝงตัวมาตั้งนาน สุดท้ายเผยจนได้" ในภาพปรากฏกลุ่มชายแต่งกายคล้ายทหาร ถืออาวุธลักษณะคล้ายปืนสงคราม M16 รวมถึงภาพชายถอดเสื้อ ลายสักเต็มตัว พกปืนลูกซองสั้นไว้ที่เอว และภาพกลุ่มชาย 3 คน ถือปืนลูกโม่-ปืนลูกซองสั้นโชว์กร่างลงในโลกออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นการข่มขู่ สร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
ซึ่งทันทีที่ พ.ต.อ.เจริญ แดงเรือง ผกก.สภ.ลับแล ทราบเรื่อง ได้สั่งการเจ้าหน้าที่ให้ประสานฝ่ายปกครอง รวบรวมพยานหลักฐานเร่งยื่นขออนุมัติหมายศาลเข้าตรวจค้นเป้าหมายทันที
จากการเข้าตรวจค้นภายในล้งทุเรียนดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้หลายรายการ ได้แก่ บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 6 ตัว น้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอ (4x100) จำนวนหนึ่ง ปืนบีบีกัน (BB Gun) จำนวน 2 กระบอก ยาบ้า (ยาเสพติดประเภท 1)จำนวน 4 เม็ด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นรถยนต์กระบะ (PPV) อีซูซุ มิวเอ็กซ์ สีเทา ทะเบียนชุมพร ที่จอดอยู่บริเวณดังกล่าว พบอาวุธปืนลูกซอง จำนวน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืนลูกซอง จำนวน 1 กล่อง และกระสุนปืนแยกนอกกล่องอีกจำนวนหนึ่ง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น อาวุธปืนลูกซองดังกล่าวเป็นปืนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เพียงแต่อาวุธปืนไม่ได้เก็บรักษาไว้ตามสถานที่ที่ได้แจ้งจดทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัยรวม 5 ราย พบมีสารเสพติด (ฉี่สีม่วง) จำนวน 1 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลับแล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ในข้อหาพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต มีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองจำนวน 5 เม็ดโดยผิดกฎหมาย เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต และจะสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป