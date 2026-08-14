ปลาหมอคางดำโผล่ทะเลโรงโป๊ะ ติดอวนเต็มลำกว่า 200 กก. ชาวประมงหวั่นกระทบระบบนิเวศ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ชาวประมงพื้นบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี ผงะ หลังออกเรือวางอวนหวังจับปลากระบอก แต่กลับพบ “ปลาหมอคางดำ” ติดอวนจำนวนมากจนเต็มลำเรือ น้ำหนักรวมราว 200 กิโลกรัม ขณะที่ชาวประมงกังวลอาจกระทบทรัพยากรสัตว์น้ำและฟาร์มหอยแมลงภู่ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบ
วันนี้(14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณชายหาดบ้านโรงโป๊ะ ใกล้ปากคลองบางละมุง หมู่ 4 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กเผยแพร่คลิปพบปลาหมอคางดำติดอวนเป็นจำนวนมาก โดยพบกับนายณัฐกร เสือเอี่ยม อายุ 27 ปี หรือ “ไต๋นัท” เจ้าของคลิปดังกล่าว
ไต๋นัท เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา ตรงกับวันแม่แห่งชาติ โดยนำเรือออกไปวางอวนบริเวณอ่าวบ้านบางละมุง เพื่อจับปลากระบอกนำกลับมาประกอบอาหาร แต่เมื่อกู้อวนขึ้นกลับพบว่าปลาที่ติดอวนเกือบทั้งหมดเป็นปลาหมอคางดำ มีจำนวนมากจนเต็มลำเรือ ประเมินน้ำหนักรวมประมาณ 200 กิโลกรัม
เจ้าตัวระบุว่า รู้สึกตกใจ เพราะประกอบอาชีพและออกหาปลาในพื้นที่มาโดยตลอด แต่ไม่เคยพบปลาหมอคางดำจำนวนมากเช่นนี้มาก่อน หลังนำปลากลับขึ้นฝั่งจึงโพสต์คลิปแจ้งให้ชาวบ้านที่ต้องการนำปลาไปประกอบอาหารสามารถมารับแบ่งได้ ทำให้มีประชาชนทยอยมารับปลาไปจำนวนมาก ส่วนที่เหลือนำกลับไปทดลองปรุงอาหาร ทั้งทอดและทำปลาหมอคางดำแดดเดียว โดยมองว่ารสชาติใกล้เคียงปลานิล แต่เนื้อมีความมันมากกว่า
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สร้างความกังวลมากที่สุดคือ ในการวางอวนครั้งดังกล่าวพบปลาหมอคางดำจำนวนมาก แต่แทบไม่มีปลาชนิดอื่นติดอวนขึ้นมาเลย จึงเกรงว่าอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลของทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่
ไต๋นัท ตั้งข้อสังเกตว่า ปลาหมอคางดำอาจเคลื่อนออกมาจากบริเวณคลองบางละมุงและลงสู่ทะเลภายหลังมีฝนตกหนัก แต่ยอมรับว่ายังเป็นเพียงข้อสันนิษฐานของชาวประมง และจำเป็นต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุและแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
ขณะที่ชาวประมงพื้นบ้านโรงโป๊ะ ซึ่งนอกจากทำประมงชายฝั่งแล้วยังมีการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ต่างแสดงความวิตกกังวลต่อการพบปลาหมอคางดำจำนวนมากในทะเล โดยเกรงว่าอาจกระทบต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นและระบบนิเวศชายฝั่ง รวมถึงพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานด้านประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจปริมาณและการกระจายตัวของปลาหมอคางดำ พร้อมประเมินผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาชีพประมงในพื้นที่โดยเร็ว