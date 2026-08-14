ป.ป.ช. ลั่น “กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย” ตรวจปมรุกที่รัฐสถานปฏิบัติธรรมมวกเหล็ก

สระบุรี - “กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย” คำย้ำจาก นายเกียรติศักดิ์ พุฒพันธุ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนการใช้ประโยชน์ที่ดินรัฐบริเวณสถานปฏิบัติธรรมวัดป่าชนะใจ บนดอนมวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2569 พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสิทธิและดำเนินการตามกฎหมาย หากพบการบุกรุก
การลงพื้นที่ครั้งนี้ ป.ป.ช. พบการปรับสภาพพื้นที่หลายจุด ทั้งการใช้เครื่องจักรหนักทำเส้นทางขึ้นพื้นที่ลาดชัน การปรับพื้นที่ การวางระบบท่อน้ำ การติดตั้งแท็งก์น้ำ และการแบ่งพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ โดย ป.ป.ช. ตั้งข้อสังเกตถึงขนาดของการดำเนินการและเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบว่า มีการอนุญาตและเอกสารสิทธิถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
นายเกียรติศักดิ์ระบุว่า พื้นที่ ส.ป.ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรให้เกษตรกรใช้ทำประโยชน์ หากบุคคลใดไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถทำประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ต้องดำเนินการตามขั้นตอน รวมถึงการให้ออกจากพื้นที่และดำเนินคดี หากพบการกระทำผิด
ป.ป.ช. ยังให้ความสำคัญกับการตรวจสอบผู้ครอบครองหรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์พื้นที่ที่แท้จริง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป กลุ่มทุน หรือผู้ที่อ้างการใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมทางศาสนา หากไม่มีสิทธิตามกฎหมายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเช่นเดียวกัน
รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ย้ำว่า การบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดหรืออยู่ภายใต้สถานะใด หากตรวจสอบแล้วพบการใช้ที่ดินรัฐโดยไม่มีสิทธิ ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่รัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เพื่อป้องกันการปล่อยปละละเลยและรักษาประโยชน์ของที่ดินของรัฐ
ทั้งนี้ ป.ป.ช. จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตรวจสอบข้อร้องเรียนดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม และให้การใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นไปตามกฎหมายอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้