เลือดคั่งในสมอง! มือปืนยิงเดือดงาน“ชิมชอปใช้”โคราช ถูกหามส่ง รพ.ด่วน สรุป ตร.รวบผู้ก่อเหตุได้ 4 ส่งศาลวันนี้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - มือปืนยิงเดือดงาน “ชิมชอปใช้” ด่านขุนทด โคราช บาดเจ็บ 5 ราย เลือดคั่งในสมอง ถูกนำส่ง รพ.ด่วน คาดถูกฝ่ายคู่กรณีรุมทำร้ายระหว่างเกิดเหตุ สรุปตำรวจตามรวบผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุได้รวม 4 ราย เผยมือยิงอ่วมเจอหลายข้อหา ส่วน 3 ผู้ต้องหาโดนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า พร้อมคุมตัวส่งศาลสีคิ้ววันนี้
วันนี้ ( 14 ส.ค.69) ความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกัน โดยใช้อาวุธปืนและอาวุธมีคม บริเวณริมถนนทางเข้าลานพ่อขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย เกิดเหตุเมื่อคืนวันที่ 12 ส.ค.69 ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ด่านขุนทด ได้เร่งสืบสวนติดตามผู้เกี่ยวข้อง กระทั่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 4 ราย โดยผู้ต้องหาประกอบด้วย นายนัฐกิจ หรือ “เนย” ดึกขุนทด อายุ 32 ปี ชาวตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืน และผู้ร่วมก่อเหตุอีก 3 ราย คือ นายวสันต์ รุ่งเจริญ , นายกรเดช สินปรุ และ นายวิฒน์ เสิงขุนทด
อย่างไรก็ตาม ระหว่างถูกควบคุมตัวในช่วงกลางดึกที่ผ่านมา นายนัฐกิจ มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านขุนทด เพื่อเข้ารับการตรวจรักษา ก่อนแพทย์ตรวจพบว่า มีเลือดคั่งในสมอง คาดว่า เกิดจากการถูกกลุ่มคู่กรณีรุมทำร้ายระหว่างเกิดเหตุ จึงยังไม่สามารถนำตัวส่งศาลพร้อมกับผู้ต้องหารายอื่นได้
เบื้องต้น ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา นายนัฐกิจ ฐานมีอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน , พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร , มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้นแบบไทยประดิษฐ์จำนวน 1 กระบอก และยาบ้า จำนวน 4 เม็ด
ส่วนผู้ต้องหาอีก 3 ราย ได้แก่ นายวสันต์ , นายกรเดช และนายวิฒน์ ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันพยายามฆ่า” ก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดสีคิ้วในช่วงเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย