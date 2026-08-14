ญาติคาใจ! มือยิงเดือดงาน“ชิมชอปใช้”โคราชเจ็บ 5 ฟกช้ำทั้งตัว-อาเจียนตลอด ยันปืนก่อเหตุมีไม่น้อยกว่า 2 กระบอก

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ญาติมือปืนยิงในงานชิม ชอป ใช้ ด่านขุนทด โคราช บาดเจ็บ 5 ราย คาใจ หลานฟกช้ำทั้งตัวและอาเจียนตลอดเวลา ยันอาวุธปืนใช้ก่อเหตุมีไม่น้อยกว่า 2 กระบอกชี้คลิปกล้องวงจรปิดได้ยินชัดเสียงปืน 2 นัด วอนขอความเป็นธรรม
วันนี้ (14 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุการณ์การใช้อาวุธปืนและอาวุธมีคมทำร้ายกัน ในงานชิม ชอป ใช้ ริมถนนทางเข้าลานพ่อขุนทด ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม 5 ราย เกิดเหตุคืนวันที่ 12 ส.ค.69 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด นั้น
ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานหลังจากทาง นายณัฐกิจ อายุ 32 ปี อยู่บ้านหมู่ 2 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หนึ่งในผู้ก่อเหตุและรับสารภาพว่าเป็นมือยิง นั้นเกิดอาการอาเจียนออกมาอย่างหนักในระหว่างการสอบปากคำกับทางร้อยเวร ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทำให้ญาติของนายณัฐกิจ เกิดความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะนอกจากการอาเจียนแล้วทางญาติยังได้สังเกตเห็นรอยฟกช้ำตามร่างกายนายณัฐกิจ ด้วย
นายกำพล ดึกขุนทด อายุ 47 ปี อาของนายณัฐกิจ ผู้ต้องหา บอกว่า เท่าที่เห็นหน้าตาของหลานเห็นรอยฟกช้ำบนใบหน้ารวมไปถึงรอยฟกช้ำตามตัว นอกจากนี้ตนยังสังเกตเห็นอีกว่าตอนหลานของตัวเองนั่งรถมานั้นนั่งยองๆเหมือนมีอาการบาดเจ็บ และล่าสุดมีอาการอาเจียนตลอด ซึ่งตนได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นว่าหลานของตนนั้นโดนทำร้ายก่อนที่จะมีเสียงปืนดังขึ้นและที่สำคัญปืนที่หลานพกไปนั้นเป็นปืนแก็ปโบราณ จะยิงครั้งเดียว 2 นัดไม่ได้ เพราะเสียงปืนจากกล้องวงจรปิดเหมือนดังขึ้น 2 ครั้ง ซึ่งคาดว่าปืนของหลานจะยิงขึ้นเพียงรอบแรกรอบเดียวเพราะปืนแก็ปลักษณะนี้ไม่สามารถบรรจุนัดต่อไปได้เร็วเหมือนเสียงที่ได้ยินจากกล้องวงจรปิดเพราะปืนแก็ปดังกล่าวนั้นต้องใช้เวลาในการบรรจุกระสุนค่อนข้างนาน
ฉะนั้นตนจึงเชื่อว่าน่าจะมีปืนมากกว่า 1 กระบอกที่ใช้ก่อเหตุ เพราะข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นั้นเหมือนจะเป็นอีโบ๊ะ หรือ ลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์