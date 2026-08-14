“AIA+ FUN RUN 2026” พลัสชีวิตดีๆทั่วไทย ชวนชาวขอนแก่นม่วนซื่น วิ่งชิลรอบบึงทุ่งสร้าง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เอไอเอ ประเทศไทย ส่งต่อพลังสุขภาพดีผ่านกิจกรรม “AIA+ FUN RUN 2026 พลัสชีวิตดีๆทั่วไทย” ปักหมุดสนามที่ 2 จังหวัดขอนแก่น ชวนลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ วิ่งชิลรอบ “บึงทุ่งสร้าง” สัมผัสอากาศสดชื่นและทัศนียภาพร่มรื่น
“AIA+ FUN RUN 2026” เป็นกิจกรรมวิ่งสุดชิคที่รวมสายเฮลตี้ สายคาเฟ่ และสายคอนเทนต์ไว้ในงานเดียว ทุกคนสามารถมาร่วมสนุกได้อย่างเต็มที่ เสน่ห์สำคัญของสนามขอนแก่นคือเส้นทางวิ่งรอบ “สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง” พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่เปรียบเสมือนปอดและพื้นที่พักผ่อนของชาวขอนแก่น รายล้อมด้วยทิวไม้เขียวขจี ผืนน้ำกว้าง และบรรยากาศสงบผ่อนคลาย เหมาะสำหรับการออกมาขยับร่างกาย สูดอากาศบริสุทธิ์ และเริ่มต้นวันใหม่อย่างสดชื่น
สนามที่ 2 จังหวัดขอนแก่น เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ SEP CAFE AND BAR คาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นที่เหมาะสำหรับการรวมตัวของคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพ ก่อนพาผู้เข้าร่วมออกไปสัมผัสความสดชื่นและความร่มรื่นของบึงทุ่งสร้าง ตลอดเส้นทางระยะทาง 5.08 กิโลเมตร แล้วกลับมาเติมพลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่คาเฟ่อีกครั้ง
ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เหล่านักวิ่งเริ่มทยอยมารวมตัว ลงทะเบียน ยืดเส้นยืดสาย และวอร์มอัพร่างกาย ก่อนออกสตาร์ตพร้อมกันในเวลา 06.00 น. ท่ามกลางอากาศสดชื่นยามเช้า ผู้เข้าร่วมได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันร่มรื่นของบึงทุ่งสร้าง เก็บภาพความประทับใจ และแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ ร่วมกับเพื่อนนักวิ่งและคอมมูนิตี้คนรักสุขภาพ หลังเข้าเส้นชัย นักวิ่งโชว์เหรียญรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
อีกหนึ่งไฮไลต์ คือกิจกรรม “LUCKY LIFE CHECK ดูดวงง่ายๆ เพื่อสุขภาพใจและชีวิตที่ดีขึ้น” เพียงวิ่งครบตามระยะทาง ถ่ายภาพกับป้าย Check Point และอัปโหลดภาพลงบนโซเชียลมีเดียครบทั้ง 3 จุด ผู้เข้าร่วม 20 ท่านแรก ได้รับสิทธิ์ดูดวงฟรีกับหมอดูภายในบูธ Fortune Teller เพื่อเช็กดวง เติมพลังใจ และพลัสความปังให้ชีวิต
“AIA+ FUN RUN 2026” ได้เดินหน้าส่งต่อพลังสุขภาพดีในอีก 2 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี–บางแสน วันที่ 30 สิงหาคม 2569 เริ่มต้นที่ SWAN CAFE วิ่งรับลมทะเลบนเส้นทางระยะทาง 6.6 กิโลเมตร ผ่านหาดวอนนภาและหาดแสนสุข พร้อมร่วมวอร์มอัพและวิ่งชิลไปกับซาบีน่า ไมซิงเกอร์ และภาคใต้ที่จ.สงขลา วันที่ 20 กันยายน 2569 เริ่มต้นที่ Heartmade Solis Cafe วิ่งเลียบชายหาดชลาทัศน์ มุ่งหน้าสู่หาดสมิหลา บนเส้นทางระยะทาง 4.6 กิโลเมตร
กิจกรรม “AIA+ FUN RUN 2026” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนแนวคิดของแอปพลิเคชัน เอไอเอ พลัส ในการเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับชีวิตประจำวันลูกค้า ผ่านการส่งเสริมให้คนไทยเริ่มต้นสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย เข้าถึงบริการด้านประกันและสุขภาพแบบครบวงจรบนแพลตฟอร์มเดียว
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “AIA+ FUN RUN 2026” สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน AIA+ ผ่านสมาร์ตดีไวซ์ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android จากนั้นคลิกที่แบนเนอร์ “AIA+ FUN RUN 2026” ภายในแอปฯ เพื่อเข้าสู่หน้าลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้