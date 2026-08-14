(คลิป) “หนี ซ่อน สู้”! ตร.โคราชบุกโรงเรียน ซ้อมเข้มแผนจำลองเผชิญเหตุรุนแรง ยกระดับความปลอดภัยครู-นักเรียน

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ตำรวจโคราชนำชุดปฏิบัติการ “Six Man Team” บุกโรงเรียน ซ้อมเข้มแผนเผชิญเหตุ “หนี ซ่อน สู้ Run Hide Fight ” จำลองเกิดเหตุการณ์รุนแรงในสถานศึกษา ทดสอบระบบการสื่อสาร การควบคุมสถานการณ์ ยกระดับความปลอดภัยครูและนักเรียน
วันนี้ (14 ส.ค.69) คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา นำชุดปฏิบัติการ “Six Man Team” จัดอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ “หนี ซ่อน สู้” หรือ Run Hide Fight ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย จำลองสถานการณ์รุนแรงภายในสถานศึกษา ทดสอบระบบสื่อสาร การควบคุมสถานการณ์ และการรักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินและลดความสูญเสียหากเกิดเหตุจริง
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศิริชัย ศรีชัยปัญญา ผกก.สภ.เมืองนครราชสีมา , พ.ต.ท.ยุทธพงษ์ โคขุนทด รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครราชสีมา และ พ.ต.ท.อนนต์ มีมานะ สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา ที่นำกำลังตำรวจสายตรวจ ชุดชุมชนสัมพันธ์ และชุดปฏิบัติการ Six Man Team ชุดที่ 1 เข้าร่วมดำเนินการ
ในกิจกรรม เจ้าหน้าที่ ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวทางเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุรุนแรง โดยเน้นหลัก “หนี” ออกจากพื้นที่อันตรายเมื่อมีโอกาส , “ซ่อน” ในจุดที่ปลอดภัยและปิดกั้นทางเข้าหากไม่สามารถหลบหนีได้ และ “สู้” เพื่อป้องกันชีวิตเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อเผชิญอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นอกจากนี้ ยังมีการจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากร ระบบแจ้งเตือน การสื่อสารและประสานงานกับตำรวจ การควบคุมสถานการณ์ ตลอดจน การจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน เพื่อค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเหตุ
ผลการอบรมและฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้าร่วมให้ความร่วมมือและสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้ โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ตำรวจ ย้ำว่า การฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ครูและบุคลากรมีสติ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลดความสูญเสียหากเกิดเหตุจริงภายในสถานศึกษา