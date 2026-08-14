เลยพิทยาคมส่งไลน์ด่วนถึงผู้ปกครองหยุดเรียน1วันหลังพบแชต นร.ม.2ขู่กราดยิงที่โรงเรียน

เลย- เลยพิทยาคมสั่งปิดเรียนด่วน 1 วันวันนี้(14ส.ค.)หลังคืนที่ผ่านมาพบแชตของนักเรียนชายชั้น ม.2 คุยกับเพื่อนว่าเตรียมก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนเลียนแบบเหตุสลดนนทบุรี โดยทางโรงเรียนส่งข้อความเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองให้เด็กเรียนออนไลน์แทนจนกว่าทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศจากโรงเรียนเลยพิทยาคม แจ้งเข้ากลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียน ว่าในวันนี้( 14 ส.ค.)ทางโรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนชั่วคราว 1 วัน หลังจากพบว่า มีแชทนักเรียนชายรายหนึ่งชั้น ม. 2 พูดคุยกับเพื่อนว่ากำลังเตรียมก่อเหตุใช้อาวุธปืนกราดยิงในโรงเรียน ซึ่งเป็นพฤติกรรมเลียนแบบเหตุการณ์สลดที่จังหวัดนนทบุรี ทางโรงเรียนสั่งให้นักเรียนเรียนแบบออนไลน์ ส่วนครูและบุคลากรก็ให้เวิร์คฟอร์มโฮม ลงเวลาแบบออนไลน์ จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ
โดยในช่วงเช้าวันที่ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของผู้สื่อข่าว พบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเลยพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดเลย เป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียงผู้บริหารโรงเรียนมาคอยดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้าประตูทางเข้า พร้อมเปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ช่วงเย็น มีเพื่อนของนักเรียนชายคนดังกล่าวนำเรื่องมาบอกครูว่า มีการพูดคุยผ่านแชทในโซเชียลมีเดียว่ากำลังเตรียมการก่อเหตุร้าย
เพื่อความปลอดภัย คณะผู้บริหารจึงได้สั่งหยุดการเรียนการสอนในวันนี้ไว้ก่อน โดยทางนายอำเภอเมืองเลย และฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เข้ามาประชุม เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเหตุการณ์กราดยิง
ผู้บริหารโรงเรียนรายนี้เปิดเผยอีกว่า จากการตรวจสอบพบว่าเด็กนักเรียนคนนี้ เมื่อสองเดือนก่อน เคยถูกครูลงโทษกรณีที่นำปืนของเล่นเสมือนจริงไปเล่นกับเพื่อน และพบว่ามีพฤติกรรมชอบอาวุธปืน ซึ่งจะได้เชิญผู้ปกครองและนักเรียนรายนี้มาพูดคุยดูแลเป็นกรณีพิเศษต่อไป
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เด็กนักเรียนชายรายนี้ล่าสุดได้โพสต์รูปอาวุธปืนจริง นำมาล้าง พร้อมโพสต์ภาพใช้ปืนจ่อขมับตัวเอง และภาพนอนข้างๆปืนบนที่นอนด้วย.