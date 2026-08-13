ลาวกวาดล้างหนัก! ส่งกลับอีก 130 แอดมินคนไทย ลักลอบตั้งฐานเว็บพนันกลางกรุงเวียงจันทน์

หนองคาย-ทางการลาว ส่งกลับอีกล็อตใหญ่ 130 คน แอดมินชาวไทย ลักลอบเข้าไปเปิดเว็บพนันในสปป.ลาว เผยเช่าห้องทำเว็บพนันกลางกรุงเวียงจันทน์ สุดท้ายถูกทางการลาว กวาดล้างอย่างหนัก พร้อมคุมตัวแอดมินทั้งหมด ส่งตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทย
วันนี้ (13 ส.ค.) พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ผกก.ตม.หนองคาย พร้อมด้วย พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย, พ.ต.ท.ธียาฌพัทย์ รังษิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.ท.พุฒิชัย จันทร์ทอง รองผกก.สส.สภ.เมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่สถานทูตไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้รับมอบตัวคนไทย ทั้งชายและหญิง รวมจำนวน 130 คน จากทางการลาว
หลังถูกทางการลาวกวาดล้างจับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ สแกมเมอร์ ในนครลวงเวียงจันทน์ โดยได้พาตัวกลับมายังประเทศไทย ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย จากนั้นคุมตัวมาดำเนินการตามมาตรการคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพ ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคาย ไม่พบบุคคลใดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ไม่มีเหยื่อจากการถูกหลอกลวง และไม่พบบุคคลตามหมายจับ
จากการสอบสวน พบว่าทั้ง 130 คน ได้เดินทางออกไปทำงานเว็บพนัน จำนวน 6 เว็บพนัน ค่าจ้างเฉลี่ยเดือนละ14,000 - 18,000 บาท ซึ่งมีการเช่าห้องด้านข้างกับบ่อนเซนต์เวกัส ในเขตนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว บางคนเพิ่งเดินทางไปทำงานได้เพียงเดือนเดียว โดยเมื่อวันที่ 18 ส.ค.69 ถูกทางการลาวกวาดล้างอย่างหนัก ทั้งหมดถูกทางการลาวควบคุมตัวไว้ในฐานความผิดทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานเกี่ยวกับเว็บพนันในประเทศลาว
เมื่อกระบวนการทางกฎหมายของ สปป.ลาว เสร็จสิ้น จึงได้ประสานทางการไทย ส่งตัวทั้ง 130 คน กลับประเทศไทย ดำเนินการตามกฎหมายของไทยต่อไป