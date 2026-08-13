งานเข้าอีก!ที่ดินขอนแก่นเตรียมแจ้งความกลุ่มทายาท “นายเฮียง”ขอออกใบแทนโฉนดทั้งที่ไม่ได้สูญหายจริง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-งานเข้าไม่หยุด! เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเผยเตรียมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความดำเนินคดีกลุ่มทายาทนายเฮียง เจ้าของที่ดินบริจาควัดป่าอดุลยาราม หลังพากันยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน อ้างทำสูญหาย ทั้งที่โฉนดตัวจริงยังอยู่กับเจ้าอาวาสวัด อาจเข้าข่ายแจ้งเท็จ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(13ส.ค.)นายพงษ์สุวัจน์ ไชยต้นเทือก เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ชี้แจงกรณีได้มีกลุ่มทายาทนายเฮียง คือนางบัวไข ได้ยื่นคำขอออกใบแทนโฉนดที่ดิน อ้างว่าโฉนดที่ดินที่ตั้งวัดป่าอดุลยรามสูญหาย แต่จากการสืบข้อเท็จจริงทราบว่าโฉนดไม่ได้หาย โดยโฉนดฉบับจริงอยู่ที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัด 1 ฉบับและจัดเก็บไว้ที่สำนักงานที่ดินอีก 1 ฉบับ ดังนั้นจึงเข้าลักษณะเป็นการแจ้งเท็จ แต่จะมีความผิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ยื่นคำขอ และผลการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
ซึ่งการเข้ามายื่นคำขอออกใบแทนโฉนด พร้อมนำพยานรับรอง 2 คนมายืนยันตามระเบียบว่าโฉนดสูญหายจริง และนำใบแจ้งความมาใช้เป็นเอกสารประกอบคำขอ แต่ภายหลังจากหลวงพ่อไปออกรายการโหนกระแส ได้ยืนยันว่าโฉนดอยู่กับพระหรืออยู่กับเจ้าอาวาส จึงเท่ากับว่าโฉนดไม่ได้สูญหาย
“หากเป็นเช่นนี้ถือว่าเป็นการแจ้งเท็จ เพราะมีการให้ถ้อยคำต่อเจ้าพนักงานที่ดิน ตามอำนาจหน้าที่ก็จะต้องมีการแจ้งความดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ส่วนจะผิดหรือไม่ต้องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนต่อไป หากนางบัวไขเข้าใจว่าโฉนดหายจริง ก็ถือว่าไม่มีเจตนา แต่ถ้ารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้หายแล้วยังมาแจ้ง ก็จะเข้าข่ายแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน”
นายพงษ์สุวัจน์กล่าวอีกว่า สำหรับผู้เสียหายในกรณีนี้อาจมี 3 ส่วน ได้แก่ เจ้าพนักงานที่ดินซึ่งเป็นผู้รับถ้อยคำ, เจ้าพนักงานตำรวจซึ่งรับแจ้งความว่าโฉนดสูญหาย และวัดซึ่งเป็นผู้มีสิทธิตามคำพิพากษา เนื่องจากผู้ยื่นคำขออ้างว่าโฉนดสูญหาย ทั้งที่ข้อเท็จจริงระบุว่าโฉนดอยู่กับเจ้าอาวาส สำหรับการแจ้งความดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จ สำนักงานที่ดินต้องรอให้เจ้าอาวาสนำโฉนดตัวจริงมาแสดงและยื่นคัดค้านก่อน เนื่องจากขณะนี้กระบวนการรับคำขอออกใบแทนยังไม่ได้ออกใบแทน และอยู่ระหว่างการประกาศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโต้แย้ง หรือคัดค้าน
ดังนั้นหากเจ้าอาวาสนำโฉนดมาแสดงต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดิน และตรวจสอบได้ว่าเป็นโฉนดตัวจริงซึ่งไม่ได้สูญหาย เจ้าพนักงานที่ดินจะสั่งยกเลิกคำขอออกใบแทน เนื่องจากการออกใบแทนทำได้เฉพาะกรณีโฉนดสูญหายหรือชำรุดเท่านั้น เมื่อโฉนดไม่ได้สูญหายจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกใบแทนได้ จากนั้นจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องสอบสวน และรับคำขอออกใบแทนไปแจ้งความดำเนินคดีต่อไป