หลักฐานชัด! “ป้าดา”อยู่ในเหตุการณ์ปิดทางเข้าออกวัด ตร.ออกหมายเรียกรับทราบข้อหาบุกรุกพร้อมพวกอีก5-6คน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผกก.สภ.เมืองขอนแก่นเผยมีคลิปและพยานยืนยัน “ป้าดา” ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ปิดทางเข้า–ออกวัดป่าอดุลยาราม พลเมืองดีบันทึกภาพไว้และส่งมอบตำรวจ จึงต้องออกหมายเรียกรับทราบข้อหาบุกรุก พร้อมพรรคพวกอีก 5–6 คน
บ่ายวันนี้(13 ส.ค.)พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผกก.สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวถึงความคืบหน้าการออกหมายเรียก “ป้าดา” หรือ น.ส.ชมมณี หรือ ดา น้อยจันทร์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 255/151 ซอยพิบูลอุปถัมป์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาในคดีบุกรุก โดยพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบหลักฐานจากคลิปวิดีโอที่พลเมืองดีบันทึกไว้ ขณะมีกลุ่มบุคคลดำเนินการปิดทางเข้า–ออกวัดป่าอดุลยาราม ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เมื่อช่วงกลางวันวันที่ 10 สิงหาคม 2569
จากหลักฐานในคลิป ประกอบกับการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุ ต่างยืนยันตรงกันว่า ป้าดาเป็นหนึ่งในบุคคลที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ และภายในคลิปที่พลเมืองดีบันทึกไว้ปรากฏภาพป้าดาอยู่ด้วย พนักงานสอบสวนจึงออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาบุกรุก
พ.ต.อ.ยศวัจน์ ระบุว่า แม้ป้าดาจะไม่ได้เข้ามากระทำการภายในวัด แต่พฤติการณ์ดังกล่าว ถือเป็นการรบกวนสิทธิการครอบครองพื้นที่ของวัดอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ตำรวจยังทราบชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์อีกประมาณ 5–6 คน รวมทั้งทราบที่มาของรถปูนและบุคคลที่นำท่อมาลงแล้ว โดยจะออกหมายเรียกบุคคลเหล่านี้มาสอบสวน และรับทราบข้อกล่าวหาเช่นกัน