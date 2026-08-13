เร่งสอบ “ดินแจกฟรี” หลังพบลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม ปราจีนบุรี-สระแก้ว

ปราจีนบุรี - “สุชาติ” สั่ง คพ.เร่งสอบปม “ดินแจกฟรี” ภาคตะวันออก หลังพบข้อมูลลักลอบนำกากของเสียจากโรงงานมาทิ้งหลายพื้นที่ ทั้งปราจีนบุรีและสระแก้ว สั่งไล่ตรวจตั้งแต่ต้นทาง เส้นทางขนส่งถึงปลายทาง หวั่นกระทบประชาชนและสิ่งแวดล้อม
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สั่งการกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เร่งติดตามตรวจสอบกรณีข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการนำ “ดินแจกฟรี” ไปใช้ในพื้นที่ภาคตะวันออก หลังพบเบาะแสการลักลอบนำกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมไปทิ้งในพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี และ จ.สระแก้ว โดยกำชับให้ตรวจสอบตั้งแต่แหล่งที่มา เส้นทางการขนส่ง จนถึงพื้นที่ปลายทาง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ใน จ.ปราจีนบุรี พบการลักลอบทิ้งกากของเสียในหลายพื้นที่ โดยนายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี แจ้งความดำเนินคดีแล้ว
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ พบการลักลอบนำกากของเสียไปทิ้ง 2 จุด ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังพบการลักลอบนำเศษสายไฟไปทิ้งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าประดู่และป่าวังตะเคียน ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียนและอำเภอกบินทร์บุรีเข้าดำเนินการแล้ว
ส่วนพื้นที่ป่าห้วยไคร้ ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พบการนำขยะและน้ำเสียที่อ้างว่าเป็นปุ๋ยมาทิ้งในพื้นที่ โดย คพ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับกรณีพบการตั้งโรงงานและประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงพบเอกสารสิทธิบางส่วนทับซ้อนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีได้เข้าตรวจสอบ ยึดอายัดวัสดุ สิ่งของ และเครื่องจักร พร้อมมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการและดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ได้ออกคำสั่งอายัดสิ่งของภายในพื้นที่ประกอบกิจการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี
ขณะเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิในที่ดิน หากพบการกระทำผิดหรือมีการใช้เอกสารโดยมิชอบ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ด้าน จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่พบการลักลอบนำกากขยะมาทิ้งบริเวณบ่อลูกรังเก่า บ้านห้วยโจด ต.ห้วยโจด อ.วัฒนานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ น.ส.3 ขณะที่บริเวณบ้านใหม่ไพรวัลย์ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว พบขยะที่อาจมีสารอันตรายถูกนำมาทิ้งในบ่อดินเก่า ซึ่งอยู่นอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้วได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง โดยตั้งจุดตรวจรถบรรทุกที่เข้าและผ่านพื้นที่ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำกากของเสียและขยะอุตสาหกรรมเข้ามาทิ้งในพื้นที่ พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่า การตรวจสอบครั้งนี้จะมุ่งติดตามให้เห็นเส้นทางของกากของเสียตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อหาผู้เกี่ยวข้องและดำเนินคดีอย่างจริงจัง หากพบการกระทำผิด พร้อมป้องกันไม่ให้พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่า และชุมชนกลายเป็นแหล่งรองรับกากของเสียจากภาคอุตสาหกรรมโดยมิชอบ