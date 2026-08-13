รองอธิบดีกรมประมงลงพื้นที่นครพนม จับตาน้ำโขงสูง ห่วงเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง เร่งวางแนวทางรับมือผลกระทบ

นครพนม-รองอธิบดีกรมประมงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขง พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง รับฟังปัญหาและประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์น้ำ พร้อมกำชับหน่วยงานประมงในพื้นที่เตรียมแนวทางดูแลช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเหมาะสม
วันนี้( 13 ส.ค.)เวลา 14.00 น. นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการประมง (ศปภ.ปม.) ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ท่ามกลางสถานการณ์ระดับน้ำที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำริมแม่น้ำโขง
รองอธิบดีกรมประมงได้เดินทางไปยัง ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์การเลี้ยงปลา ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งประเมินสถานการณ์จริงและเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม หากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการประมง
จากนั้น นายมานพเดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมง พร้อมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่และดูแลเกษตรกรด้านการประมงได้อย่างทันท่วงที
การลงพื้นที่มี นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม, นายธวัชชัย อาจวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, นายเฉลียว แก้วมะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านการประมงยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังตามแนวแม่น้ำโขง
วันนี้( 13 ส.ค.)เวลา 14.00 น. นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการประมง (ศปภ.ปม.) ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ท่ามกลางสถานการณ์ระดับน้ำที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำริมแม่น้ำโขง
รองอธิบดีกรมประมงได้เดินทางไปยัง ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์การเลี้ยงปลา ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่อาจส่งผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งประเมินสถานการณ์จริงและเตรียมความพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางป้องกันและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเหมาะสม หากเกิดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการประมง
จากนั้น นายมานพเดินทางไปตรวจเยี่ยม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม เพื่อติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ รวมถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมง พร้อมรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ในพื้นที่และดูแลเกษตรกรด้านการประมงได้อย่างทันท่วงที
การลงพื้นที่มี นางสาวอุมาภรณ์ จรดล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม, นายธวัชชัย อาจวิชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง, นายเฉลียว แก้วมะ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงนครพนม ร่วมลงพื้นที่และให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ หน่วยงานด้านการประมงยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงปลาในกระชังตามแนวแม่น้ำโขง