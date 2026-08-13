AIS พร้อมรับมือฝนตกหนัก–ระดับน้ำโขงเพิ่มสูง ยกระดับเฝ้าระวัง 24 ชม.เสริมความแข็งแกร่งเครือข่ายในพื้นที่เสี่ยงภาคอีสาน

ภาคอีสาน-AIS เตรียมความพร้อมโครงข่ายสื่อสารรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วม และน้ำท่วมฉับพลัน โดยยกระดับการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดทีมวิศวกรและช่างเทคนิคดูแลโครงข่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนสามารถติดต่อสื่อสารและใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์
นายวิศรุต พิศาล หัวหน้างานปฏิบัติการภูมิภาค – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ AIS กล่าวว่า AIS ได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะจังหวัดตามแนวแม่น้ำโขง ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะยังสามารถเชื่อมต่อและติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการสำคัญ ดังนี้
1. เฝ้าระวังโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง ทีมวิศวกรและช่างเทคนิคติดตามสถานการณ์และประสิทธิภาพของโครงข่ายอย่างใกล้ชิดผ่านศูนย์บริหารจัดการเครือข่าย (Network Operation Center: NOC) พร้อมประเมินผลกระทบและวางแผนรองรับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
2. เตรียมทีมปฏิบัติการและรถสถานีฐานเคลื่อนที่ จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และรถสถานีฐานเคลื่อนที่ให้พร้อมเข้าพื้นที่ เพื่อเสริมขีดความสามารถของสัญญาณสื่อสารในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูโครงข่ายอย่างเร่งด่วน หากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไฟฟ้าขัดข้อง หรือความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน
3. สำรองพลังงานสำหรับสถานีฐานในพื้นที่เสี่ยง เตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง เพื่อรองรับกรณีไฟฟ้าขัดข้อง และช่วยให้สถานีฐานสามารถให้บริการสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดเหตุ
4. ดูแลความปลอดภัยของทีมงานภาคสนาม จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินที่จำเป็น สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมหรือพื้นที่เสี่ยง
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการสื่อสาร โดยเฉพาะบริเวณศูนย์อพยพ จุดช่วยเหลือประชาชน และพื้นที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบ
นอกจากนี้ AIS ยังติดตามสภาพอากาศและระดับน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมประเมินผลกระทบต่อโครงข่ายแบบเรียลไทม์ โดยนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์และปรับแต่งประสิทธิภาพของเครือข่ายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ตลอดจนการเข้าดูแลและฟื้นฟูโครงข่ายได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
AIS พร้อมดูแลการสื่อสารของคนไทยในทุกสถานการณ์ โดยมุ่งรักษาความต่อเนื่องของบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตบ้าน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างประชาชนและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงตลอดช่วงสถานการณ์ฝนตกหนักและระดับน้ำโขงเพิ่มสูง เพื่อสนับสนุนการติดต่อสื่อสารในพื้นที่อย่างเต็มกำลัง