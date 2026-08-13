ตามรวบครบแล้ว 6 คน ก๊วนยิงป่วนงาน“ชิม ชอป ใช้” โคราช ผู้การฯ ยันไม่ใช่กราดยิง เป็นเหตุขัดแย้งเฉพาะหน้า-ยิงนัดเดียว

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ตำรวจตามรวบผู้ต้องหาร่วมก่อเหตุยิงเดือดกลุ่มผู้จัดงานตลาดนัด “ชิม ชอป ใช้” อ.ด่านขุนทด โคราชเจ็บ 5 ราย ได้ทั้งหมดแล้ว 6 คน คุมตัวแยกสอบเข้ม ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีเด็ดขาด ผู้การฯโคราชยืนยันไม่ใช่กราดยิง สาเหตุมาจากขัดแย้งเฉพาะหน้า เหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่กลุ่มผู้บาดเจ็บไปนั่งบนจยย.ของกลุ่มก่อเหตุ จนมีปากเสียง นำไปสู่การใช้อาวุธปืนเป็นปืนไทยประดิษฐ์และยิงเพียง 1 นัดแต่ลูกกระสุนกระจายจึงบาดเจ็บหลายราย
ความคืบหน้ารกรณี เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงและใช้อาวุธมีดทำร้ายกัน เมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2569 บริเวณงานตลาดนัด ชิม ชอป ใช้ ริมถนนทางเข้าลานพ่อขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 5 ราย โดยหลังรับแจ้ง พ.ต.ท.พิสิษฐ์ สังเกตุ สว.(สอบสวน) สภ.ด่านขุนทด พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวทั้งหมดส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ และบางรายส่งต่อไปรักษาที่รพ.มหาราชนครราชสีมา เนื่องจากอาการสาหัส ในขณะที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนี พร้อมเร่งสอบสวนหาสาเหตุของเหตุรุนแรงครั้งนี้ นั้น
ล่าสุด วันนี้ (13 ส.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยที่จับกุมได้ในที่เกิดเหตุ ชื่อ นายณัฐกิจ อายุ 32 ปี อยู่บ้านหมู่ 2 ต.ด่านนอก อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พร้อมตรวจยึดอาวุธปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ ไปที่ สภ.ด่านขุนทด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหา ผู้บาดเจ็บ และพยานในพื้นที่ พร้อมตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางหลบหนี เพื่อติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดี รวมทั้งเร่งตรวจสอบชนวนเหตุและลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียด
จากการสอบสวน นายณัฐกิจ มือปืน ให้การรับสารภาพเบื้องต้น ว่า ได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงจริง สาเหตุเพราะมีเรื่องทะเลาะกลุ่มผู้จัดงานชิม ชอป ใช้ จากสาเหตุถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์ และเห็นเพื่อนถูกรุมจับตัว จึงต้องการช่วยเพื่อน ซึ่งตำรวจได้ตรวจกล้องวงจรปิดฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุ ปรากฏว่า รัศมีกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ไม่ถึงขณะเกิดเหตุ ได้ยินเเค่เสียงปืนดังขึ้น 2 นัด และมีเสียงคนเอะอะโวยวาย
เบื้องต้น ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืน” ส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมตามพยานหลักฐาน โดยการสอบสวนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ต.อ.พัฒนากร สูงนารถ ผกก.สภ.ด่านขุนทด
ด้าน พล.ต.ต. ณรงค์ศักดิ์ พรหมทา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ผบก.ภ.จว.) นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามและควบคุมตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุซึ่งมีจำนวนประมาณ 5-6 คน ได้ครบทั้งหมดแล้ว โดยขั้นตอนปัจจุบันอยู่ระหว่างการแยกตัวเพื่อสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบถึงพฤติการณ์และบทบาทของแต่ละบุคคลในการกระทำความผิด รวมถึง ตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม ก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป
สำหรับประเด็นที่ประชาชนอาจมีความกังวลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกราดยิงนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การกราดยิงแบบสุ่ม แต่มีสาเหตุมาจากความขัดแย้งเฉพาะหน้า โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุเกิดความไม่พอใจที่กลุ่มผู้บาดเจ็บ เข้าไปนั่งบนรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้ก่อเหตุ จนเกิดการมีปากเสียงและนำไปสู่การใช้อาวุธปืนในที่สุด ทั้งนี้ อาวุธที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนไทยประดิษฐ์ที่ซื้อขายต่อกันมา โดยผู้ก่อเหตุได้ทำการยิงออกไปเพียงหนึ่งนัด แต่เนื่องจากใช้กระสุนปืนลูกซองซึ่งมีลักษณะเป็นลูกปราย เมื่อยิงออกไปจึงแตกกระจายส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลายราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการขยายผลทางคดีเพื่อเอาผิดในส่วนของข้อหาที่เกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างหนักควบคู่ไปกับความผิดทางอาญาอื่นๆ
ส่วนมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ทางหน่วยงานได้ตอบรับนโยบายของรัฐบาล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เข้มงวดกวดขันในการควบคุมอาวุธปืนเพื่อไม่ให้มีการนำมาใช้ก่อเหตุ โดยตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ตั้งจุดตรวจและจุดสกัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเป้าหมายไปที่การตรวจค้น ยึด และจับกุมผู้ที่พกพาอาวุธปืน ทั้งปืนผิดมือ ปืนเถื่อน และอาวุธปืนทุกประเภทที่นำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุอาชญากรรม และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างสูงสุด
ล่าสุด ผู้ ได้รับบาดเจ็บที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ยังอยู่ในอาการโคม่า 1 ราย พ้นขีดอันตรายแล้ว1 ราย รอรับการผ่าตัดในวันนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปสอบปากคำต่อ